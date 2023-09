Čínsky realitný gigant Evergrande čelí ďalším problémom so splátkami

Hongkong 24. septembra (TASR) - Čínska realitná spoločnosť Evergrande čelí ďalším problémom so splácaním svojich záväzkov. Skupina v nedeľu oznámila, že jedna z jej kľúčových zložiek, spoločnosť Hengda Real Estate (Hengda), nemôže splniť požiadavku na vydanie nových cenných papierov v rámci plánu reštrukturalizácie. Čínske regulačné orgány sa na ňu podľa miestnych médií zamerali pre údajné porušenie ohlasovacích povinností. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Ku koncu júla predstavovali dlhy spoločnosti Hengda približne 38 miliárd miliárd dolárov (35,69 miliardy eur) a v súčasnosti sa proti nej vedie viac ako 1900 súdnych konaní. Držitelia cenných papierov a potenciálni investori by mali byť opatrní, uviedla skupina Evergrande Group v hlásení pre burzu cenných papierov Hongkongu.



Čínska spoločnosť Evergrande je najzadlženejší developer na svete so záväzkami vo výške zhruba 340 miliárd USD. Je zároveň v centre krízy v čínskom sektore nehnuteľností, ktorý od konca roka 2021 zaznamenal sériu nesplácania dlhu. Skupina v súčasnosti prechádza zdĺhavou reštrukturalizáciou dlhu, v dôsledku ktorej sa zbavila celého radu aktív. Minulý týždeň informovala, že odložila rozhodnutie o reštrukturalizácii zahraničného dlhu zo septembra na október.