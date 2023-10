Čínsky realitný sektor zrejme čakajú ďalšie krachy developerov

Hongkong 21. októbra (TASR) - Čínsky realitný sektor zrejme čakajú ďalšie krachy, keďže developerské spoločnosti bojujú so slabým výhľadom predaja domov, pričom majú čoraz väčšie problémy s financovaním, tvrdia úveroví analytici. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa výpočtov spoločnosti CreditSights sa problém so splácaním týka dlhopisov v hodnote 124,5 miliardy USD (117,55 miliardy eur), pričom celkový objem dolárových dlhopisov čínskych developerov predstavuje 175 miliárd USD. CreditSights totiž v dôsledku doložky o krížovom zlyhaní počíta medzi nesplácané všetky dolárové dlhopisy kedysi najväčšieho čínskeho súkromného developera Country Garden.



Ak počítame aj október, podľa údajov firmy Dealogic sú v najbližších šiestich mesiacoch splatné čínske realitné dlhopisy v celkovej hodnote 60,5 miliardy USD, pričom na zahraničné dlhopisy pripadá minimálne jedna tretinu z tejto sumy.



Medzinárodní držitelia dlhopisov spoločnosti Country Garden sa teraz snažia rokovať so spoločnosťou o spôsoboch ich vyrovnania.



Problémy majú aj v ďalšie firmy. Štátom podporovaná spoločnosť Sino-Ocean Group usporiadala v piatok (20. 10.) stretnutie držiteľov dlhopisov, na ktorom navrhla predĺženie tolerančnej lehoty na splatenie úrokov z dlhopisov splatných tento týždeň do budúceho štvrtka (26. 10.). Ako dôvod potreby odkladu platby uviedla prevádzkové ťažkosti.



Firma tiež uviedla, že je pripravená vypracovať primeraný plán splácania dlhu, ak sa jej nepodarí splatiť dlhopisy v stanovenom termíne.



Ďalší významný developer Gemdale zaznamenal od utorka pokles hodnoty svojich dlhopisov. Dôvodom bolo odstúpenie šéfa firmy, ktoré vyvolalo obavy, že aj Gemdale sa môže dostať do finančných problémov.



Ako vo štvrtok ukázali oficiálne údaje, ceny nových domov v Číne v septembri klesli tretí mesiac po sebe. To zmarilo nádeje na potenciálny obrat počas obdobia s tradične najsilnejším dopytom, a to aj napriek vládnym snahám o oživenie realitného sektora.



Analytik S&P Global Ratings Ricky Tsang upozornil, že developeri, a predovšetkým súkromní, majú okrem slabého toku hotovosti z predaja domov naďalej problémy pri získavaní finančných prostriedkov.



(1 EUR = 1,0591 USD)