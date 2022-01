Čínsky ropný koncern CNOOC plánuje tento rok zvýšenie produkcie o 10 %

Peking 11. januára (TASR) - Čínsky ropný a plynárenský koncern CNOOC plánuje zvýšiť v tomto roku objem produkcie približne o desatinu. Uviedla to firma v utorok s tým, že ťažba by mohla prekonať 600 miliónov barelov ropného ekvivalentu (1 barel = 159 litrov).



Spoločnosť, ktorá je najväčším čínskym producentom ropy a zemného plynu z podmorských ložísk, plánuje tento rok vyťažiť 600 až 610 miliónov barelov ropného ekvivalentu. To je takmer o 10 % viac, než si za cieľ stanovila pre rok 2021, v ktorom jej cieľom bolo vyťažiť od 545 do 555 miliónov barelov ropného ekvivalentu.



Podľa najnovších odhadov minuloročný cieľ prekonala. Odhaduje sa, že za minulý rok vyprodukovala CNOOC zhruba 570 miliónov barelov ropného ekvivalentu. Firma preto posunula ťažobný cieľ na tento rok smerom nahor. V minulom roku ešte počítala s tým, že v roku 2022 vyťaží okolo 590 až 600 miliónov barelov ropného ekvivalentu.



CNOOC patrí v sektore k firmám s najnižšími nákladmi na prieskum a ťažbu. Jej celkové náklady na produkciu dosiahli v 1. polroku minulého roka 28,98 USD (25,56 eura) za barel. Spoločnosť aj hlavnou mierou prispela k prudkému zvýšeniu produkcie ropy v Číne v poslednom období. V roku 2020 sa na celkovom zvýšení ťažby ropy v krajine podieľala až 80 %.



Peking prisľúbil, že do roku 2060 dosiahne uhlíkovú neutralitu. Zároveň však dodal, že popri úsilí znižovať emisie skleníkových plynov musí sledovať aj svoju energetickú bezpečnosť.



(1 EUR = 1,1336 USD)