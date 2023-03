Čínsky ropný koncern CNOOC zdvojnásobil vlani zisk na nový rekord

Peking 29. marca (TASR) - Čínsky ropný a plynárenský koncern CNOOC oznámil za minulý rok viac než zdvojnásobenie zisku na nový rekord, keď spoločnosť vyťažila z prudkého rastu cien týchto komodít na svetových trhoch po začatí vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



CNOOC, jedna z troch najväčších štátnych ropných a plynárenských firiem v Číne, dosiahla v roku 2022 konsolidovaný čistý zisk 141,7 miliardy jüanov (19,01 miliardy eur). To je viac než dvojnásobok oproti zisku z roku 2021, ktorý predstavoval 70,32 miliardy jüanov.



Produkcia ropy a plynu CNOOC dosiahla vlani 624 miliónov barelov ropného ekvivalentu. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená zvýšenie o 8,9 %.



Tento rok plánuje CNOOC zvýšiť produkciu na rekordných 650 až 660 miliónov barelov ropného ekvivalentu. Do roku 2025 chce zvyšovať produkciu v priemere o 6 % ročne, pričom v danom roku by objem ťažby mal predstavovať 2 milióny ropného ekvivalentu denne.



(1 EUR = 7,4554 CNY)