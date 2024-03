Čínsky ropný koncern PetroChina zvýšil vlani zisk o takmer desatinu

Peking 25. marca (TASR) - Čínsky ropný koncern PetroChina zvýšil v minulom roku zisk o takmer desatinu, keď výraznejší rast predaja plynu a navyše aj segment marketingu dokázali vykompenzovať pokles cien ropy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Čistý zisk spoločnosti PetroChina dosiahol za minulý rok 161,1 miliardy jüanov (20,59 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje rast o 8,3 %.



Darilo sa plynárenskej a marketingovej divízii. Segment plynu zaznamenal prevádzkový zisk na úrovni 43 miliárd jüanov, čo predstavuje viac než trojnásobný rast v porovnaní s rokom 2022. Marketingový segment zvýšil prevádzkový zisk o 66,7 %.



Spoločnosť zvýšila objem produkcie ropy o 3,4 % na 2,57 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Produkciu plynu zvýšila ešte výraznejšie, a to o 5,5 %. Vzrástla aj produkcia ropných produktov, konkrétne o 15,3 %, k čomu prispelo výrazné zvýšenie dopytu po pohonných látkach. PetroChina predala na domácom trhu vlani o 17,3 % viac benzínu, nafty a leteckého paliva, pričom predaj samotného leteckého paliva sa zvýšil o viac než 82 %.



Tento rok však čínska spoločnosť očakáva pokles produkcie ropy o 3 %, naopak, produkcia zemného plynu by mala pokračovať v raste, aj keď o niečo miernejšom. PetroChina odhaduje, že v roku 2024 zvýši ťažbu plynu zhruba o 4 %.



Zároveň plánuje nižšie kapitálové výdavky. V roku 2023 dosiahli 275,3 miliardy jüanov, v tomto roku predpokladá PetroChina výdavky na úrovni 258 miliárd jüanov.



(1 EUR = 7,8245 CNY)