Čínsky sektor služieb vzrástol v júni najvýraznejšie za vyše 10 rokov

Peking 3. júla (TASR) – Čínsky sektor služieb zaznamenal minulý mesiac najvýraznejší rast za viac než desaťročie. Umožnilo to uvoľnenie mimoriadnych karanténnych opatrení, ktoré Peking zaviedol s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu, čo viedlo k zvýšeniu dopytu. Ukázal to prieskum, ktorý uskutočnili spoločnosti Caixin a IHS Markit.



Index nákupných manažérov Caixin/IHS Markit pre čínsky sektor služieb, ktorý sa na celkovej ekonomickej aktivite podieľa približne 60 %, vzrástol v júni na 58,4 bodu z májovej hodnoty 55 bodov. To znamená zrýchlenie tempa rastu, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Júnový údaj zároveň predstavuje najvýraznejší rast čínskeho sektora služieb od apríla 2010.



Sektor potiahli najmä nové objednávky, ktoré zaznamenali najvýraznejší rast od augusta 2010. Pozitívom boli aj exportné objednávky, ktoré vzrástli prvýkrát od januára.