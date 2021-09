Čínsky súkromný sektor zaznamenal v auguste pokles

Peking 3. septembra (TASR) - Aktivita v čínskom súkromnom sektore zaznamenala minulý mesiac pokles. Bol to prvý pokles za takmer 1,5 roka, čo je dôsledok prudkého rastu počtu infikovaných novým koronavírusom v niektorých čínskych regiónoch. Poukázal na to v piatok prieskum spoločnosti Caixin.



Index nákupných manažérov pre čínsky súkromný sektor, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v auguste 47,2 bodu oproti 53,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená výrazný pokles aktivity v sektore v porovnaní so solídnym rastom počas júla, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, augustový údaj predstavuje prvý pokles aktivity v čínskom súkromnom sektore od apríla minulého roka.



Pokles aktivity zaznamenali ako výrobný sektor, tak aj sektor služieb. V prípade výrobného sektora Caixin už skôr informoval, že index nákupných manažérov dosiahol 49,2 bodu po 50,3 bodu v júli. Aj v tomto prípade to bol prvý pokles od apríla 2020.



Ešte horší vývoj zaznamenal sektor služieb. Ako Caixin v piatok uviedol, index nákupných manažérov pre tento sektor sa v auguste prepadol až na 46,7 bodu z júlovej hodnoty 54,9 bodu. Tento sektor ešte viac doplatil na rastúci počet infikovaných novým koronavírusom v Číne aj zahraničí, keďže zhoršovanie epidemickej situácie sa výrazne odráža na dopyte zákazníkov. Napríklad nové objednávky v sektore služieb klesli prvýkrát od apríla 2020.