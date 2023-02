Čínsky trh s luxusným tovarom zaznamenal vlani po rokoch rastu pokles

Peking 7. februára (TASR) - Čínsky trh s luxusným tovarom zaznamenal v minulom roku pokles o 10 %. Prerušil tak päťročné obdobie vysokého rastu, keď výdavky na luxusné výrobky narušila vládna politika nulovej tolerancie voči COVID-19 a spomaľujúci sa rast ekonomiky. Poukázali na to v utorok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti Bain & Company. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V rokoch 2019 až 2021 rástol trh s luxusným tovarom v Číne ročne o 42 %. To poukazuje na postupné zvyšovanie dopytu po luxusných výrobkoch. Na porovnanie, v rokoch 2016 až 2019 rast dosiahol 26 % a v rokoch 2012 až 2016 iba 1 %. V roku 2022 sa však situácia prudko zmenila, keď čínska vláda zaviedla tvrdé protipandemické opatrenia, súčasťou ktorých bol aj tzv. lockdown vo viacerých veľkých mestách.



Ako dodala spoločnosť Bain & Company, výsledky viacerých výrobcov luxusného tovaru, ako sú francúzsky koncern LVMH či talianska spoločnosť Salvatore Ferragamo, ukázali, že problémy na čínskom trhu sa dotkli viacerých kategórií luxusu. Najvýraznejší pokles zaznamenal minulý rok v Číne trh s luxusnými hodinkami. Predaj v rámci tohto segmentu klesol vlani oproti roku 2021 o 20 % až 25 %. Výrazný pokles predaja zaznamenala aj oblasť módy a životného štýlu (15 % až 20 %). Predaj šperkov a výrobkov z kože sa znížil o 10 % až 15 % a najmenší pokles zaznamenal predaj tovarov, ktoré sa vo veľkej miere predávajú cez internet, ako je luxusná kozmetika. Pokles predaja v rámci tohto segmentu dosiahol vlani jednocifernú úroveň.



Rozhodnutie čínskej vlády ukončiť od decembra politiku nulovej tolerancie voči COVID-19 by podľa firmy Bain malo trh s luxusom v Číne vrátiť tento rok opäť k rastu. Nálada spotrebiteľov sa zlepšuje a s ňou aj návštevnosť obchodných centier. Podľa analytičky Wej-Wej Singovej, ktorá spolupracuje s Bain & Company, však napriek veľkému optimizmu sú tu aj riziká. "Ešte predtým, než sa obnoví medzinárodný cestovný ruch, musia značky vyriešiť cenové rozdiely medzi Čínou a Európu," dodala.