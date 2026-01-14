< sekcia Ekonomika
Čínsky vlastník spoločnosti Nexperia odmieta akékoľvek pochybenia
Súd teraz posudzuje, či kontrolné opatrenia zamerané proti čínskemu vedeniu spoločnosti Nexperia zostanú v platnosti.
Amsterdam 14. januára (TASR) - V spore, týkajúcom sa výrobcu čipov Nexperia so sídlom v Holandsku, právnici čínskeho vlastníka odmietli tvrdenia o pochybeniach pri riadení podniku. Neexistovali žiadne pokusy o poškodenie duševného vlastníctva a presun výroby do Číny, uviedli v stredu zástupcovia materskej spoločnosti Wingtech pred obchodným súdom v Amsterdame. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Súd teraz posudzuje, či kontrolné opatrenia zamerané proti čínskemu vedeniu spoločnosti Nexperia zostanú v platnosti. Sudcovia by mali rozhodnúť približne o štyri týždne. Spoločnosť Nexperia má svoje európske sídlo v holandskom Nimwegene, kde vyrába polovodiče, ktoré sú dôležité najmä pre automobilový priemysel. Po správach, že čínsky vlastník by mohol presunúť technologické znalosti a výrobné kapacity do Číny, sa holandské ministerstvo hospodárstva minulý rok na jeseň zameralo na vedenie spoločnosti. Obchodný súd následne pozastavil výkon funkcie čínskemu predsedovi predstavenstva a vymenoval dočasné vedenie. Tieto opatrenia vyvolali ostrý konflikt s Čínou.
Peking zastavil vývoz čipov Nexperia, čo tvrdo zasiahlo aj európskych výrobcov automobilov. Vývozné obmedzenia medzitým Čína zmiernila, naďalej však od holandskej strany požaduje, aby zrušila kontrolu nad spoločnosťou.
Obhajcovia spoločnosti Wingtech akékoľvek pochybenia odmietajú. Intervencie čínskeho vedenia boli podľa nich iba preventívnymi opatreniami pred hroziacimi obchodnými obmedzeniami zo strany Spojených štátov. Právni zástupcovia spoločnosti Nexperia naopak zopakovali obvinenia proti čínskemu vlastníkovi a požiadali súd o dôkladné prešetrenie.
