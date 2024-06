Čínsky výrobca čipov investuje 200 miliónov USD do expanzie v Európe

Amsterdam/Hamburg 27. júna (TASR) - Spoločnosť Nexperia, jeden z najväčších svetových výrobcov základných polovodičov, vo štvrtok oznámila, že investuje 200 miliónov USD (187,11 milióna eur) do rozšírenia kapacity svojho hlavného výrobného závodu v nemeckom Hamburgu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Investícia spoločnosti Nexperia so sídlom v Holandsku, ktorú vlastní čínsky výrobca elektroniky WingTech, je zriedkavým príkladom investície do počítačových čipov v Európe bez podpory štátnych dotácií.



A prichádza v čase, keď podľa zákona Európska únia (EÚ) skúma, či Čína nedotuje domácu výrobu "starších" typov čipov, ktoré sa nachádzajú v autách a domácich spotrebičoch.



"Elektromobily, zelená energia a digitalizácia sú nemysliteľné bez našich produktov," uviedol finančný riaditeľ Nexperia Stefan Tilger vo vyhlásení o investičnom rozhodnutí.



Nexperia vyrába 100 miliárd čipov ročne, čo je takmer štvrtina svetových dodávok, pričom výroba prebieha v Európe a montáž a balenie v Číne, Malajzii a na Filipínach.



Od akvizície za 3,6 miliardy USD spoločnosťou WingTech v roku 2018 však Nexperia so sídlom v Holandsku podlieha čoraz väčšej kontrole zo strany európskych vlád.



V roku 2022 ju britská vláda prinútila zbaviť sa továrne v Newporte s odvolaním sa na bezpečnostné obavy.



A v roku 2023 ju nemecká vláda diskvalifikovala z dotácie na vývoj technológie efektívnej batérie.



Nexperia plánuje pridať linky v Hamburgu na výrobu dvoch typov čipov so širokým pásmom, ktoré majú dôležité využitie v elektrickej infraštruktúre, s použitím karbidu kremíka (SiC) a nitridu gália (GaN).



Tieto čipy sú uprednostňované pred bežnými kremíkovými čipmi pre ich efektívnosť, rýchlosť, nízku hmotnosť a schopnosť fungovať aj v horúcich podmienkach a pri vysokom napätí.



Nexperia bola vyčlenená z NXP, bývalej pobočky spoločnosti Philips na výrobu čipov, v roku 2017.



(1 EUR = 1,0689 USD)