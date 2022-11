Čínsky výrobca elektrických nákladných áut mieri do Európy

Peking 7. novembra (TASR) - Čínsky výrobca tzv. nových energetických nákladných vozidiel Farizon, ktorého vlastní automobilka Geely, chce zintenzívniť expanziu za hranice svojej domovskej základne. A plánuje uviesť na trh v Európe ľahké nákladné elektrické vozidlo už v roku 2024. Vyhlásil to Fan Sien-ťün, generálny riaditeľ Farizonu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prvým krokom v rámci expanzie v Európe bude uvedenie čisto elektrickej verzie dodávky s názvom Super Van na tamojší trh.



Cieľom čínskej spoločnosti je stať sa jedným z troch najväčších európskych predajcov elektrických nákladných dodávok, povedal Fan Sien-ťün, pričom nezverejnil výrobné ani predajné ciele, ani podrobné investičné plány Farizonu. "Tento produkt je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky európskeho trhu," povedal.



Z dlhodobého hľadiska sa Farizon zameriava aj na rast predaja na ázijských trhoch vrátane Japonska, Južnej Kórey, juhovýchodnej Ázie aj Blízkeho východu, kde už začal predávať svoje autá.



Fan Sien-ťün to povedal pred podujatím v Číne, kde sa Farizon chystá predviesť dve plne elektrické úžitkové vozidlá, ktoré sa majú dostať na čínsky trh v obmedzenom počte už na budúci rok.



Okrem Super Van uvádza Farizon na trh nákladné auto bez vodiča s názvom Homtruck Cabless. Homtruck, navrhnutý ako automatizovaný premiestňovač nákladu bez vodiča pre obmedzené oblasti, ako sú prístavy či bane, sa bude predávať iba v Číne.



Spoločnosť Farizon začala predávať vozidlá v roku 2016. Vlani dodala klientom zhruba 50.000 áut a tento rok očakáva predaj 60.000 vozidiel.



Fan Sien-ťün dodal, že flexibilná platforma elektrických vozidiel (EV) a takzvaná technológia drive-by-wire vyvinutá s pomocou spoločnosti Geely, mu dávajú výhodu na trhoch, kde bude konkurovať e-Transit automobilky Ford Motor Co.