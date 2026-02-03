< sekcia Ekonomika
Čínsky výrobca elektromobilov pripravuje nový model určený pre Indiu
BYD v minulom roku predala 2,26 milióna vozidiel, čím predbehla Teslu amerického miliardára Elona Muska v globálnom predaji elektromobilov.
Autor TASR
Dubaj 3. februára (TASR) - Čínsky výrobca elektrických automobilov BYD pripravuje nový model určený pre Indiu. Vývojári v centrále spoločnosti v juhočínskom Šen-Čene pracujú na návrhu, uviedla v utorok výkonná viceprezidentka firmy Stella Li. Dátum plánovaného uvedenia na trh ani ďalšie podrobnosti nespomenula. Poprela však správu, že BYD plánuje postaviť v Indii montážny závod. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
BYD v minulom roku predala 2,26 milióna vozidiel, čím predbehla Teslu amerického miliardára Elona Muska v globálnom predaji elektromobilov. Na rok 2026 si automobilka stanovila cieľ dosiahnuť v zahraničí nárast predaja o minimálne 24 %, čo by zodpovedalo 1,3 miliónu vozidiel vrátane hybridných modelov. India je pre BYD perspektívny trh, „stále je tu ale práce, ktorú je potrebné urobiť“, dodala zástupkyňa čínskej spoločnosti. BYD sa podľa nej zameriava na „každý trh okrem Spojených štátov“, kde čínsky dovoz podlieha vysokým clám.
BYD v minulom roku predala 2,26 milióna vozidiel, čím predbehla Teslu amerického miliardára Elona Muska v globálnom predaji elektromobilov. Na rok 2026 si automobilka stanovila cieľ dosiahnuť v zahraničí nárast predaja o minimálne 24 %, čo by zodpovedalo 1,3 miliónu vozidiel vrátane hybridných modelov. India je pre BYD perspektívny trh, „stále je tu ale práce, ktorú je potrebné urobiť“, dodala zástupkyňa čínskej spoločnosti. BYD sa podľa nej zameriava na „každý trh okrem Spojených štátov“, kde čínsky dovoz podlieha vysokým clám.