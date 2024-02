Čínsky výrobca elektromobilov Xpeng najme 4000 ľudí

Šanghaj 19. februára (TASR) - Čínsky výrobca elektrických vozidiel Xpeng oznámil, že tento rok zamestná 4000 ľudí. Investuje tiež milióny do umelej inteligencie (AI) v rámci boja s tvrdou konkurenciu na najväčšom automobilovom trhu na svete. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Po prijatí nových zamestnancov sa počet pracovníkov Xpeng zvýši o zhruba 25 % z 15.829 zamestnancov na konci roka 2022. Nábor nových ľudí bol oznámený v liste od generálneho riaditeľa Che Siao-pchenga v nedeľu (18. 2.), prvý pracovný deň po oslavách Nového lunárneho roka.



Xpeng investuje tiež 3,5 miliardy jüanov (451,84 milióna eur) do výskumu a vývoja AI pre inteligentné riadenie. Plánuje do troch rokov uviesť na trh približne 30 nových produktov alebo revidovaných modelov.



Plány Xpengu kontrastujú s jeho rivalmi, ktorí sa pretekajú v znižovaní nákladov. Dopyt na najväčšom automobilovom trhu na svete totiž aj naďalej klesá napriek obnoveným zľavám pod vedením výrobcu elektromobilov Tesla.



Nio, ďalší čínsky výrobca elektrických vozidiel, vlani v novembri uviedol, že zníži počet svojich zamestnancov o 10 %, aby zlepšil efektivitu v prostredí rastúcej konkurencie.



Vzhľadom na slabší dopyt na domácom trhu sa čínski výrobcovia automobilov obzerajú po exporte ako hnacej sile ich rastu. Čoraz väčší vplyv Číny ako vývozcu vozidiel však spôsobuje v zahraničí trenice.



Čínske ministerstvo obchodu začiatkom tohto mesiaca uviedlo, že podporí priemysel tzv. nových energetických vozidiel, aby toto odvetvie reagovalo na obmedzenia v zahraničnom obchode a spolupracovalo so zámorskými firmami v čase, keď Európska únia vyšetruje čínske dotácie pre výrobcov elektromobilov.



Nemecký koncern Volkswagen vlani v júli oznámil, že do Xpengu investuje približne 700 miliónov USD (650 miliónov eur) a kúpi podiel v spoločnosti vo výške 4,99 %.



(1 EUR = 7,7461 CNY; 1 EUR = 1,0768 USD)