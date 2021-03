Čínsky výrobca elektromobilov Xpeng vo 4.kvartáli znížil stratu o 42 %

Peking 8. marca (TASR) - Čínsky výrobca elektrických vozidiel (EV) Xpeng v pondelok oznámil, že jeho čistá strata vo 4. kvartáli 2020 klesla o 42 % vďaka nárastu predaja na domácom trhu, ktorý je najväčším automobilovým trhom na svete.



Automobilka Xpeng, kótovaná na burze v New Yorku, ktorá predáva svoje vozidlá najmä v Číne, kde konkuruje spoločnostiam Tesla a Nio, uviedla, že jej čistá strata sa za tri mesiace do konca decembra 2020 znížila na 787,4 milióna jüanov (101,61 milióna eur) z 1,35 miliardy CNY o rok predtým.



Tržby v posledných troch mesiacoch minulého roka pritom medziročne vyskočili až o 346 % na 2,85 miliardy CNY. Vo 4. kvartáli dodala automobilka klientom 12.964 vozidiel.



Xpeng očakáva v aktuálnom 1. štvrťroku 2021 tržby približne 2,6 miliardy CNY. To by bol nárast o približne 531 % v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020.



Brian Gu, prezident Xpeng, zároveň v pondelok oznámil, že výrobca sedanu P7 a športovo-úžitkového vozidla G3, uvedie na trh druhý model sedanu do konca júna a vylepšenú verziu G3 na konci roka. Dodal, že Xpeng bude mať do roku 2024 v ponuke sedem až osem modelov.



Spoločnosť Xpeng vyvíja tiež vlastné technológie autonómneho riadenia a očakáva, že príjmy zo softvéru budú v budúcnosti tvoriť zhruba 10 % jej celkových príjmov.



Firma so sídlom v Kuang-čou plánuje postaviť v Číne tretí závod na výrobu automobilov.



(1 EUR = 7,7489 CNY)