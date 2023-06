Čínsky výrobca elektromobilov prijíma objednávky v Holandsku a Švédsku

Göteborg 28. júna (TASR) - Zeekr, značka elektromobilov čínskej spoločnosti Geely Automobile, v stredu oznámila, že dve z jej plne elektrických luxusných áut sú k dispozícii na predobjednávku v Holandsku a Švédsku. Pripojila sa tak k rastúcemu počtu čínskych výrobcov elektrických vozidiel, ktorí uvádzajú svoje vozidlá na trh v Európe. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dodávky modelov Zeekr 001 a SUV Zeekr X sa začnú na jeseň, uviedla spoločnosť. Cena za Zeekr 01 sa začína na úrovni 59.490 eur vrátane daní, zatiaľ čo v prípade Zeekr X je to 44.990 eur.



Spiros Fotinos, vedúci divízie Zeekr Europe na úvodnom podujatí v Göteborgu uviedol, že Švédsko a Holandsko značne pokročili v predaji elektrických vozidiel (EV), čo spoločnosti umožňuje vziať si lekciu zo správania sa tamojších spotrebiteľov skôr, ako vyskúša iné európske trhy.



Zeekr dúfa, že v roku 2024 vstúpi aj na trhy v Dánsku, Nemecku, Francúzsku a Nórsku.



"Naším plánom je pokryť do roku 2026 väčšinu západnej Európy. Máme pripravených niekoľko ďalších modelov, ktoré uvidíte v priebehu nasledujúcich rokov, a cieľom, samozrejme, je to, aby sme boli prítomní v dôležitých segmentoch na európskom trhu," povedal Fotinos.



Ostatní čínski výrobcovia elektrických vozidiel vrátane BYD, Xpeng a Aiways už spustili predaj v Európe v snahe získať podiel na trhu.



Európski výrobcovia automobilov tak čelia dvojitej hrozbe. Na jednej strane sú to vyhliadky na pokles predaja ich vozidiel v Číne, kde miestni výrobcovia elektromobilov zvyšujú svoj podiel na trhu, a na strane druhej rastúci dovoz čínskych elektromobilov do Európy, či už vyrobených čínskymi alebo západnými automobilkami.



Zeekr otvorí vlajkové predajne v Štokholme a Amsterdame do konca tohto roka, ale namiesto budovania sietí predajcov sa bude venovať online predaju.



"V tradičnom distribučnom systéme bolo veľa prirodzenej neefektívnosti a myslím si, že každý sa snaží túto neefektívnosť odstrániť, pretože náklady sa zvyšujú," povedal Fotinos.