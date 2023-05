Čínsky výrobca ocele postaví závod v Saudskej Arábii

Rijád 2. mája (TASR) – Čínska spoločnosť Baoshan Iron & Steel spojila svoje sily so saudským koncernom Saudi Aramco a investičným fondom arabského kráľovstva, aby založili oceliareň v Saudskej Arábii, keďže obe krajiny prehlbujú obchodné vzťahy. TASR o tom informuje na základ správy Bloomberg.



Komplex v Ras al-Chair na východnom pobreží kráľovstva bude produkovať až 1,5 milióna ton oceľových plechov ročne, pričom výroba sa má začať do roku 2026. Tento závod bude prvou základňou spoločnosti Baosteel v zámorí a bude mať pece navrhnuté tak, aby mali zníženú produkciu emisií uhlíka.



Množstvo vyrobenej ocele bude malé, o niečo menšie ako objem surovej ocele vyrobenej v USA každý týždeň, ale dohoda podčiarkuje túžbu kráľovstva diverzifikovať ekonomiku smerom od ropy budovaním všetkého, od ťažkého priemyslu až po tzv. start-upy v oblasti cestovného ruchu a technológií.



Peking a Rijád v uplynulých rokoch posilnili ekonomické a politické vzťahy, pričom v roku 2022 uzavreli investičné dohody v hodnote takmer 50 miliárd USD (45,53 miliardy eur).



Saudi Aramco začiatkom tohto roka oznámilo viaceré nové dohody s čínskymi spoločnosťami. Arabský gigant investuje miliardy dolárov do čínskych rafinérií a petrochemických zariadení a bude tiež dodávať ázijskej krajine takmer 700.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne.



Generálny riaditeľ Aramco Amin Násir v marci uviedol, že firma zdvojnásobuje svoje úsilie a chce sa stať "všestranným zdrojom energií a chemikálií pre dlhodobú energetickú bezpečnosť Číny".



Baosteel nešpecifikoval finančné záväzky spojené s oceliarňou. Podľa Aramco sa sústredí na produkciu ťažkej ocele, ktorá sa často používa na ropné plošiny a trupy tankerov.



(1 EUR = 1,0981 USD)