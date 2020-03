Peking 31. marca (TASR) - Čínsky výrobný aj nevýrobný sektor v marci nečakane ožili po prudkom poklese v predchádzajúcom mesiaci v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Ukázali to v utorok oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu.



Ekonómovia však upozorňujú, že rýchle šírenie nákazy vo svete bude čínske firmy aj ekonomiku udržiavať pod silným tlakom, keďže zahraničný dopyt klesá.



Podľa oficiálneho prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora v Číne v marci zvýšil na 52 bodov z rekordného minima 35,7 bodu vo februári. Hodnota indexu sa tak vrátila nad hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



Analytici pritom očakávali, že PMI výrobného sektora dosiahne v marci 45 bodov. Predpovedajú, že Čína zaznamená v 1. kvartáli strmý pokles ekonomiky v dôsledku rozsiahlych obmedzení a blokád v rámci boja s pandémiou.



Podobne aj PMI sektora služieb v marci prekvapujúco strmo vyskočil až o 22,7 bodu na 52,3 bodu, zatiaľ čo ekonómovia predpokladali, že stúpne na 42 bodov.



Výsledkom bol nárast kombinovaného PMI, ktorý zahŕňa oba sektory výroby aj služieb, na 53 bodov z 28,9 bodu vo februári.



Štatistický úrad zároveň uviedol, že toto zlepšenie do veľkej miery odráža februárový nízky porovnávací základ. Čínske továrne v marci do značnej miery obnovili činnosť, ale to neznamená, že skutočná výroba sa vrátila na úroveň pred epidémiou, varoval úrad. Pripomenul tiež, že šírenie vírusu na celom svete zasiahlo obchod a prinieslo čínskej ekonomike vážne výzvy.