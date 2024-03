Čínsky výrobný aj nevýrobný sektor v marci vzrástol

Peking 31. marca (TASR) - Čínsky výrobný sektor v marci ožil a jeho aktivita vzrástla po šiestich mesiacoch poklesu. Zároveň sektor služieb pokračoval v raste, už 15. mesiac po sebe. Ukázali to v nedeľu oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. To prináša úľavu politikom, aj keď kríza v sektore nehnuteľností naďalej brzdí ekonomiku a dôveru. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho výrobného sektora v marci 2024 zvýšil na 50,8 bodu zo 49,1 bodu vo februári. Prekonal tak zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu, aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpne na 49,9 bodu.



Marcová hodnota indexu je ale stále pomerne hlboko pod úrovňou 51,9 bodu, ktorú dosiahla v marci 2023. Výkon tohto odvetvia dlhodobo ovplyvňuje pretrvávajúca kríza v realitnom sektore, slabá spotreba na domácom trhu a slabá bilancia zahraničného obchodu druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index nových objednávok vo výrobnom sektore v marci 2024 vzrástol, prvýkrát od septembra minulého roka, a to na 53 bodov z februárových 49 bodov, pričom stúpli aj zahraničné objednávky, po 11 mesiacoch poklesu na 51,3 zo 46,3 bodu.



Čo sa týka cien, subindex vstupných nákladov sa zvýšil na trojmesačné maximum 50,5 z 50,1 bodu, zatiaľ čo pokles výstupných cien sa zrýchlil na 47,4 zo 48,1 bodu. Podnikateľská dôvera vo výrobe dosiahla trojmesačné maximum 55,6 bodu (54,2 bodu vo februári).



Index nákupných manažérov je dôležitým ukazovateľom pre analytikov aj politikov. Štatistický úrad vysvetlil jeho rast v marci obnovením aktivity po februárových oslavách Nového lunárneho roka, keď sa na týždeň zatvorili mnohé továrne po celej krajine.



Aj PMI nevýrobného sektora v marci vzrástol, a to na 53 bodov z 51,4 bodu vo februári.



Kombinovaný index pre oba sektory, výrobný aj nevýrobný, sa v marci 2024 zvýšil na 52,7 z 50,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najväčšia hodnotu od mája minulého roka.



Vláda v Číne si dala za cieľ hospodársky rast v tomto roku okolo 5 %, čo niektorí pozorovatelia vzhľadom na stav ekonomiky považujú za ambiciózne.



Peking chce podporiť poskytovanie úverov, preto dal k dispozícii nové peniaze v bankovom systéme. Plánuje tiež podporiť investície do infraštruktúrnych projektov.