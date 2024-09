Čínsky výrobný sektor v septembri klesol

Peking 30. septembra (TASR) - Výrobný sektor v Číne pokračoval v septembri v poklese, už piaty mesiac po sebe, aj keď pomalším tempom. A rast aktivity v sektore služieb sa v septembri spomalil. To naznačuje, že Peking bude potrebovať viac stimulov, aby dosiahol svoj cieľ hospodárskeho rastu v roku 2024, pričom do konca roka zostávajú už len tri mesiace. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v pondelok zverejnil čínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa oficiálnych údajov sa index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora v Číne v septembri zvýšil na 49,8 zo 49,1 bodu v auguste, ale zostal pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Septembrová hodnota indexu bola najvyššia za päť mesiacov a prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 49,5 bodu.



Zároveň PMI nevýrobného sektora v septembri klesol na zlomovú hranicu 50 bodov z augustových 50,3 bodu, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa naopak mierne zvýši na 50,4 bodu.



Kombinovaný index nákupných manažérov pre oba sektory, výrobný aj nevýrobný, sa v septembri mierne zvýšil na 50,4 z 50,1 bodu mesiac predtým.



Prieskum súkromných spoločností Caixin a IHS Markit priniesol tiež neuspokojivejšie výsledky. Ukázal totiž, že jeho PMI výrobného sektora klesol v septembri na 49,3 z 50,4 bodu v auguste. Skĺzol tak pod hranicu 50 bodov. A PMI sektora služieb sa znížil na 50,3 z 51,6 bodu. Výsledkom bol pokles kombinovaného PMI v septembri na 50,3 z 51,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci, čo je jeho najnižšia hodnota od októbra 2023.



Dôvodom rozdielnych výsledkov je fakt, že kým Caixin a IHS Markit robia prieskum v stredných a malých podnikoch, štatistický úrad oslovuje najmä veľké štátne firmy.



Čína minulý týždeň oznámila najagresívnejší balík stimulov od pandémie ochorenia COVID-19. To pomohlo čínskym akciám dosiahnuť najlepší týždenný výkon za takmer 16 rokov.



Ekonómovia však upozorňujú, že je otázne, či tento balík stimulov, ktorý zahŕňa uvoľnenie obmedzení v sektore nehnuteľností, stačili na naštartovanie oživenia ekonomiky, keďže výroba zápasí s poklesom a sektor služieb je slabý. Čína stále potrebuje riešiť problémy slabého spotrebiteľského dopytu a prekonávať čoraz viac ťažkostí v globálnom obchode.