Čínsky vývoz a dovoz sa v máji znížili, obchodný prebytok je rekordný

Peking 7. júna (TASR) - Čínsky vývoz a dovoz sa v máji opäť znížili. Spomalenie zahraničných ekonomík si začalo vyberať svoju daň z obchodu po prekvapujúcom oživení aprílového exportu, ktorý však súvisel najmä s dopytom po zdravotníckych potrebách počas boja s pandémiou nového koronavírusu. Ukázali to v nedeľu oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu.



Slabé výsledky obchodu druhej najväčšej svetovej ekonomiky v máji by mohli vytvárať tlak na politikov, aby rozšírili podporu pre toto odvetvie, ktoré sa podieľa približne tretinou na výkone čínskej ekonomiky.



Čínsky export sa v máji znížil medziročne o 3,3 % po prekvapujúcom náraste o 3,5 % v apríli. Informoval o tom v nedeľu colný úrad. Analytici však očakávali ešte horší výsledok, a to pokles májového exportu o 7 %.



Májový dovoz do Číny sa však prepadol až o 16,7 % (po aprílovom poklese o 14,2 %), najstrmšie od januára 2016.



Tieto údaje signalizujú, že domáci spotrebiteľský dopyt zostal v máji utlmený, aj napriek tomu, že Čína už uvoľnila veľa blokád spojených s pandémiou a podnikla kroky na podporu ekonomiky. Časť poklesu hodnoty importu by sa dal vysvetliť znížením cien komodít, uviedol Rajiv Biswas zo spoločnosti IHS Markit.



Výsledkom bolo, že Čína zaznamenala v máji rekordný obchodný prebytok vo výške 62,93 miliardy USD (55,54 miliardy eur), ktorý je najvyšší od začiatku sledovania mesačných údajov v roku 1981. To je oveľa viac ako prebytok 39 miliárd USD, ktorý očakávali analytici, a tiež ako aprílový prebytok na úrovni 45,34 miliardy USD.



Politicky citlivý prebytok Číny v obchode s USA sa v máji zvýšil na 27,89 miliardy USD podľa výpočtu expertov, ktorí vychádzali z colných údajov. Napätie medzi oboma krajinami sa pritom opäť zvyšuje, ale podľa nemenovaných zdrojov prezident USA Donald Trump nemá momentálne veľmi na výber a musí dodržiavať tzv. prvú fázu obchodnej dohody USA s Čínou.



Čínska vláda na konci mája poukázala na neistý výhľad v súvislosti s pandémiou a prvýkrát od roku 2002 si nestanovila ročný cieľ hospodárskeho rastu. V 1. štvrťroku čínska ekonomika klesla medziročne o 6,8 %.



Veľa čínskych vývozcov pre nepredané zásoby a zrušené zahraničné objednávky znižuje počet zamestnancov a prechádza na elektronický obchod, pričom sa zameriavajú na domáci trh.



(1 EUR = 1,1330 USD)