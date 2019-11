Čínsky vývoz a dovoz v októbri klesli, obchodný prebytok vzrástol

Peking 8. novembra (TASR) - Čínsky vývoz a dovoz sa v októbri znížili menej, ako ekonómovia očakávali. To je určitá úľava pre ázijskú ekonomiku závislú od vývozu v čase, keď sa snaží dosiahnuť čiastočnú dohodu o obchode s USA.



No aj keby bola prvá fáza obchodnej dohody medzi USA a Čínou podpísaná už čoskoro (čo však nie je isté), podľa ekonómov je nepravdepodobné, že by už po krátkom čase pomohla posilniť čínsky export a výrobu. To znamená, že budú potrebné ďalšie stimuly na odvrátenie výraznejšieho poklesu čínskej ekonomiky.



Podľa údajov čínskeho colného úradu sa vývoz z krajiny aj v októbri znížil, už tretí mesiac po sebe, medziročne o 0,9 %. Ekonómovia však očakávali, že sa po septembrovom poklese o 3,2 % v októbri prepadne oveľa strmšie, o 3,9 %.



Najnovšie údaje tiež ukázali, že aj čínsky import v októbri klesol už šiesty mesiac po sebe, a to o 6,4 %. Aj tento výsledok bol lepší ako jeho očakávaný prepad o 8,9 % a septembrové zníženie o 8,5 %.



Slabé údaje o dovoze sú v súlade s nedávnymi číslami o poklese výrobnej aktivity a poukazujú na pretrvávajúce oslabenie domáceho dopytu a limitovaný vplyv politických stimulov.



Čína v októbri vykázala obchodný prebytok 42,81 miliardy USD (38,65 miliardy eur), ktorý bol vyšší ako septembrové kladné saldo 39,65 miliardy USD a prekonal aj odhady expertov, ktorí očakávali prebytok vo výške 40,83 miliardy USD.



Politicky citlivý obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi sa v októbri zvýšil na 26,42 miliardy USD z 25,88 miliardy USD v septembri.