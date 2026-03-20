Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. marec 2026Meniny má Meniny má Víťazoslav a Klaudius
< sekcia Ekonomika

Čínsky vývoz áut do EÚ vlani prvýkrát prekonal európsky export do Číny

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od roku 2022 sa hodnota európskeho vývozu áut a dielcov na čínsky trh zmenšila o viac ako polovicu. Podobný trend je viditeľný aj na národnej úrovni.

Autor TASR
Stuttgart 20. marca (TASR) - Dovoz automobilov a dielcov z Číny do Európskej únie bol vlani prvýkrát väčší ako vývoz z EÚ na čínsky trh. Ukázala to správa poradenskej spoločnosti EY. Hodnota európskeho vývozu áut a dielcov do Číny v minulom roku klesla o 34 % na 16 miliárd eur. Zároveň sa dovoz z Číny zvýšil o 8 % na 22 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Od roku 2022 sa hodnota európskeho vývozu áut a dielcov na čínsky trh zmenšila o viac ako polovicu. Podobný trend je viditeľný aj na národnej úrovni. Hoci nemecký vývoz bol v roku 2025 stále vyšší ako dovoz, rozdiel sa výrazne zmenšil. Od roku 2022 sa export nemeckého automobilového sektora na čínsky trh znížil o viac ako polovicu z približne 30 miliárd eur na 13,6 miliardy eur. Zároveň dovoz z Číny do Nemecka vzrástol o dve tretiny na 7,4 miliardy eur. Ak bude terajší trend pokračovať, export čínskeho automobilového odvetvia na nemecký trh dosiahne v tomto roku úroveň nemeckého vývozu do Číny, konštatuje analýza spoločnosti EY.

Čínski výrobcovia áut zatiaľ čelia na nemeckom trhu ťažkostiam a značkám Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW sa darí udržiavať si svoje trhové podiely, uviedol expert spoločnosti EY Constantin Gall. Očakáva sa však, že konkurencia sa v roku 2026 zintenzívni, dodal Gall.
.

