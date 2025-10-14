< sekcia Ekonomika
Čínsky vývoz elektrických áut sa v septembri medziročne zdvojnásobil
Export vozidiel s alternatívnym pohonom, vrátane batériových elektrických vozidiel a plug-in hybridov, v septembri podľa CAAM medziročne vyskočil o 100 % na 222.000 kusov.
Autor TASR
Peking 14. októbra (TASR) - Čínsky vývoz elektrických vozidiel sa v septembri v medziročnom porovnaní zdvojnásobil. Čínskym automobilkám sa darí expanzia na zahraničné trhy v situácii zintenzívnenia konkurenčného boja na domácom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Domáci predaj osobných automobilov sa v minulom mesiaci medziročne zvýšil o 11,2 %, čo znamená spomalenie po augustovom náraste o 15 %, uviedlo Čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM).
Export vozidiel s alternatívnym pohonom, vrátane batériových elektrických vozidiel a plug-in hybridov, v septembri podľa CAAM medziročne vyskočil o 100 % na 222.000 kusov. V auguste čínske automobilky vyviezli 224.000 vozidiel tejto kategórie.
Čínski výrobcovia elektrických vozidiel sa čoraz viac orientujú na zahraničné trhy, ako je Európa a juhovýchodná Ázia, pretože nadmerná kapacita a cenové vojny na domácom trhu znižujú ich ziskové marže. V minulom roku investovali viac v zahraničí ako v Číne, čo sa stalo prvýkrát od roku 2014, uviedla americká poradenská spoločnosť Rhodium Group.
Domáci predaj osobných automobilov sa v minulom mesiaci medziročne zvýšil o 11,2 %, čo znamená spomalenie po augustovom náraste o 15 %, uviedlo Čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM).
Export vozidiel s alternatívnym pohonom, vrátane batériových elektrických vozidiel a plug-in hybridov, v septembri podľa CAAM medziročne vyskočil o 100 % na 222.000 kusov. V auguste čínske automobilky vyviezli 224.000 vozidiel tejto kategórie.
Čínski výrobcovia elektrických vozidiel sa čoraz viac orientujú na zahraničné trhy, ako je Európa a juhovýchodná Ázia, pretože nadmerná kapacita a cenové vojny na domácom trhu znižujú ich ziskové marže. V minulom roku investovali viac v zahraničí ako v Číne, čo sa stalo prvýkrát od roku 2014, uviedla americká poradenská spoločnosť Rhodium Group.