Čínsky vývoz germánia v júli prudko vzrástol pred jeho obmedzením

Peking 20. augusta (TASR) - Čínsky export produktov z germánia sa v júli oproti júnu viac ako zdvojnásobil a dosiahol najvyššiu úroveň za šesť mesiacov. Zahraniční kupci sa totiž ponáhľali zabezpečiť si dodávky pred zavedením vývozných obmedzení od 1. augusta. Ukázali to v nedeľu colné údaje.



Čína, najväčší svetový producent germánia s podielom viac ako 60 % na globálnej ponuke, minulý mesiac odoslala do zahraničia 8,63 tony výrobkov z germánia, čo bol prudký nárast z 3,29 tony v júni a o 41 % viac ako v predchádzajúcom roku.



Čína v júli oznámila obmedzenia na vývoz ôsmich produktov z gália a šiestich produktov z germánia, ktoré sa používajú na výrobu polovodičov, s platnosťou od 1. augusta. Ako dôvod uviedla národnú bezpečnosť.



Za prvých sedem mesiacov 2023 vyviezla Čína 36,45 tony spracovaných výrobkov z germánia, čo je medziročný nárast o 66 %, ukázali colné údaje.



Germánium je kľúčovým materiálom pre káble z optických vlákien a používa sa aj vo vysokorýchlostných počítačových čipoch.



Čínsky vývoz gália vzrástol v júli na 5,15 tony z júnových 1,6 tony, ale bol o 41 % nižší ako v rovnakom mesiaci roku 2022. Vývoz gália od januára do júla klesol medziročne o 51 % na 22,72 tony.



Vývozné obmedzenia vyvolali obavy, že na trhoch mimo Číny sa po auguste objaví nedostatok dodávok, čo viedlo k predzásobeniu.



"Zaznamenali sme rastúci záujem o nákup v zámorí po oznámení kontroly vývozu, všetko s požiadavkou, že k dodávkam musí dôjsť pred 1. augustom," uviedol čínsky výrobca gália.



Niektorí čínski vývozcovia produktov z gália a germánia pripravujú potrebné dokumenty, aby mohli požiadať o vývozné licencie.



Čínske ministerstvo obchodu vo štvrtok (17. 8.) uviedlo, že dostalo niekoľko žiadostí o vývozné licencie na výrobky z gália a germánia a posudzuje ich v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami. Na odpoveď sa zvyčajne čaká 45 dní.