Produkcia nafty v Číne smeruje najmä na domáci trh

Peking 18. novembra (TASR) - Vývoz nafty z Číny minulý mesiac prudko klesol. Dôvodom je, že rafinérie presmerovali v októbri veľký objem svojej produkcie na domáci trh, aby vykompenzovali nízku produkciu z predchádzajúcich mesiacov.



Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskej colnej správy, Čína vyviezla v októbri približne 560.000 ton nafty. V porovnaní s októbrom minulého roka to znamená pokles o 74 %. Vývoz klesol aj oproti septembru, v ktorom Čína exportovala zhruba 780.000 ton nafty.



Produkcia čínskych rafinérií v celom 3. kvartáli klesla, keď výrobu obmedzili protipandemické opatrenia a záplavy, dopyt po nafte však vzrástol. Čiastočne sa pod to podpísala energetická kríza, ktorá viedla k obmedzeniu dodávok elektrickej energie firmám a domácnostiam.



Čo sa týka vývozu benzínu, ten v porovnaní so septembrom vzrástol, oproti októbru minulého roka bol však takmer o polovicu nižší. Čína vyviezla v októbri 1,01 milióna ton benzínu, zatiaľ čo v septembri exportovala 920.000 ton. V porovnaní s októbrom 2020 však vývoz klesol o 47 %.



Údaje colnej správy zároveň poukázali na rast dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) v minulom mesiaci o takmer štvrtinu. Čína doviezla v októbri celkovo 6,17 milióna ton LNG, čo medziročne predstavuje rast o 24,3 %. Za 10 mesiacov roka dosiahol dovoz 64,5 milióna ton. V porovnaní s 10 mesiacmi roka 2020 to znamená rast o 22,5 %.