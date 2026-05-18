Čínsky vývoz solárnych článkov v apríli medziročne stúpol o 60 %
Autor TASR
Peking 18. mája (TASR) - Čínsky export solárnych článkov minulý mesiac medziročne vzrástol o 60 %. Zostal tak silný, hoci vláda krajiny zrušila vracanie vývoznej dane. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil čínsky colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celková hodnota solárnych článkov exportovaných v apríli bola 3,12 miliardy USD (2,68 miliardy eur). Objem dodávok však bol v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nižší. V apríli krajina exportovala 1,34 miliardy článkov, pričom v marci vyviezla 1,71 miliardy kusov. Hlavnými importérmi boli minulý mesiac juhovýchodná Ázia a Afrika.
Investori predpokladajú, že vojna v Iráne zvýši dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie, ale analytici uviedli, že vysoký marcový export bol aj výsledkom predzásobenia. Kupujúci totiž v marci urýchľovali dovoz solárnych zariadení ešte počas programu vracania vývozných daní, ktorý Čína zrušila 1. apríla.
(1 EUR = 1,1628 USD)
