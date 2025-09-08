Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čínsky vývoz v auguste medziročne vzrástol o 4,4 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bol to najslabší výsledok za šesť mesiacov.

Autor TASR
Peking 8. septembra (TASR) - V dôsledku pretrvávajúceho obchodného sporu so Spojenými štátmi sa rast čínskeho exportu v auguste spomalil. Vývoz v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol len o 4,4 %, čo bol najslabší výsledok za šesť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a DPA.

Vývoz do USA sa v auguste medziročne prepadol o 33 % a v porovnaní s júlom klesol o takmer 12 %. Peking a Washington sa v polovici augusta dohodli na predĺžení prímeria v obchodnej vojne o ďalších 90 dní. Obchod medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami je však naďalej zaťažený vysokými clami. Spojené štáty na dovoz z Číny uplatňujú 30-percentné clo, zatiaľ čo americké tovary podliehajú v Číne 10-percentnému clu.

V iných regiónoch sa Číne v auguste darilo lepšie. V prípade Európskej únie vzrástol vývoz medziročne o viac ako 10 % a dodávky do krajín juhovýchodnej Ázie sa zvýšili o 22,5 %.
