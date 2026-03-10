< sekcia Ekonomika
Čínsky zahraničný obchod na začiatku roka výrazne vzrástol
Vývoz v januári a februári v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol o 21,8 % a dovoz sa zvýšil o 19,8 %.
Autor TASR
Peking 10. marca (TASR) - Čínsky zahraničný obchod na začiatku roka výrazne vzrástol vďaka silnejšiemu vývozu aj dovozu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila údaje čínskej colnej správy.
Vývoz v januári a februári v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol o 21,8 % a dovoz sa zvýšil o 19,8 %. Výsledkom bol prebytok zahraničného obchodu vo výške 213,6 miliardy dolárov (184,86 miliardy eur). Čína zvyčajne zverejňuje údaje za prvé dva mesiace roka spoločne, aby sa predišlo skresleniam spôsobeným oslavami lunárneho Nového roka, ktoré tento rok pripadli na február. Prudký nárast čínskeho zahraničného obchodu nastal pred začiatkom izraelských a amerických útokov na Irán, ktoré ovplyvňujú medzinárodný obchod.
Čínsky export do USA v januári a februári medziročne klesol o 11 % a dovoz zo Spojených štátov sa znížil o 26,7 %. Naproti tomu hodnota čínskeho tovaru vyvezeného do Nemecka v rovnakom období vzrástla o 31,3 %, zatiaľ čo čínsky dovoz z najväčšej európskej ekonomiky sa zvýšil iba o 4,9 %. Nemecká obchodná komora v zahraničí (AHK) v Číne vníma nárast dovozu pozitívne, pokiaľ ide o nemecké spoločnosti pôsobiace v ľudovej republike. „Obchodná medzera sa však na začiatku roka ešte viac zväčšila. Vzhľadom na silný nárast čínskeho vývozu do Nemecka a EÚ bude viac počuť hlasy, ktoré podporujú defenzívnu obchodnú politiku,“ uviedol Oliver Oehms, vedúci AHK v severnej Číne.
(1 EUR = 1,1555 USD)
