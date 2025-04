Cipollone: EÚ musí prijať legislatívu a regulácie pre digitálne euro

Brusel 9. apríla (TASR) - Európska únia sa musí urýchlene posunúť k legislatíve, ktorá stanoví regulačný rámec pre budúce digitálne euro, s cieľom znížiť jej „zvýšenú závislosť“ od zahraničných platobných firiem. V utorok pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) to uviedol člen výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Piero Cipollone. Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.



Cipollone, guvernér talianskej centrálnej banky a člen výkonnej rady ECB, v prejave pred členmi Výboru EP pre hospodárske a menové veci (ECON) upozornil, že najnovší medzinárodný vývoj zvýrazňuje riziko závislosti Európanov od zahraničných platobných systémov ako sú Visa alebo Mastercard.



„Európa si nemôže dovoliť spoliehať sa výlučne na zahraničné platobné riešenia. To nás robí závislými od dobrej vôle cudzincov v kontexte zvýšeného geopolitického napätia,“ vysvetlil Cipollone.



Podľa jeho slov nastal čas, aby sa strategická autonómia Európy v oblasti platieb stala realitou. Spresnil, že je to spoločný európsky projekt a europoslancov z výboru ECON požiadal, aby pomohli skonkretizovať projekt digitálneho eura, pretože ako zákonodarcovia sú „v centre jeho realizácie“.



Cipollone pripomenul, ze vzhľadom na to, že v obchode často nie je možné platiť európskou platobnou službou, zákazníci môžu používať iba neeurópske systémy ako sú PayPal, Apple a podobne, čo podľa neho predstavuje „štrukturálnu slabinu“, ktorú EÚ musí napraviť.



Dodal tiež, že opatrenia prijaté novou administratívou USA týkajúce sa podpory kryptomien „vyvolávajú obavy o finančnú stabilitu a strategickú autonómiu Európy“.



„Aby bolo digitálne euro úspešné, potrebujeme robustnú a na budúcnosť orientovanú legislatívu,“ vysvetlil Cipollone.



Rozhodnutie vytvoriť digitálne euro závisí od prijatia európskeho legislatívneho rámca. Po experimentálnej fáze, ktorá sa začala v roku 2023, ECB plánuje spustiť projekt digitálneho eura na jeseň tohto roku s možným zavedením medzi rokmi 2027 a 2028.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)