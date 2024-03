Cipollone: Inflácia v eurozóne môže v roku 2025 dosiahnuť cieľ ECB

Brusel 28. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je stále viac presvedčená, že inflácia v eurozóne klesne späť na jej cieľovú úroveň 2 % do polovice roka 2025. Uviedol to člen predstavenstva ECB Piero Cipollone na podujatí v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cipollone tiež poznamenal, že vzhľadom na spomaľovanie tempa rastu miezd sa posilňujú dôvody na zníženie úrokových sadzieb. ECB naznačila možné zníženie úrokov v júni. Bude to však závisieť od ďalších dobrých správ z ekonomiky. Komentáre Cipolloneho v jeho prvom prejave od nástupu do predstavenstva naznačujú, že proces sa uberá správnym smerom.



"Zdá sa, že rast miezd sa v strednodobom horizonte postupne zmierňuje smerom k úrovniam, ktoré sú v súlade s naším inflačným cieľom, rastom produktivity aj s prognózami," povedal Cipollone, podľa ktorého tento vývoj podporuje úpravu úrokových sadzieb ECB.



Investori teraz očakávajú, že ECB zníži sadzby v júni, ale rozchádzajú sa v názore, či do konca tohto roka prídu ešte ďalšie dva alebo tri pohyby úrokov.



ECB kladie veľký dôraz na údaje o mzdách za 1. štvrťrok, ktoré majú byť zverejnené koncom mája. To naznačuje, že vývoj sadzieb pravdepodobne ešte nejaký čas nebude jasný.



Rast miezd klesol vo 4. štvrťroku 2023 na 4,6 % z 5,1 % v predchádzajúcom kvartáli.



Cipollone však zároveň varoval pred prílišným sústredením sa na krátkodobý vývoj miezd. Dodal, že ekonomická neistota ustúpila, takže aj ECB je čoraz sebavedomejšia vo svojich vlastných projekciách, ktoré ukazujú pokračujúce spomaľovanie inflácie a dosiahnutie cieľa banky na budúci rok.