Streda 6. máj 2026
Cipollone: Pravdepodobnosť, že ECB sprísni menovú politiku, sa zvýšila

Na archívnej snímke z 30. mája 2025 vlajky Európskej únie vejú pred budovou sídla Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. mája (TASR) - Pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka (ECB) sprísni menovú politiku, sa zvýšila vzhľadom na silné inflačné tlaky, vyhlásil v stredu člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Medziročná inflácia v eurozóne dosiahla v apríli 3 % a očakáva sa jej ďalší rast. Viacerí predstavitelia ECB uviedli, že ak by sa zvýšili dlhodobé cenové očakávania alebo by prudko vzrástli mzdové požiadavky, bude možno potrebné zvýšiť úrokové sadzby. „Celkovo sa zdá, že súčasná situácia sa odkláňa od našej základnej marcovej prognózy, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že budeme musieť prispôsobiť naše základné úrokové sadzby,“ povedal Cipollone. Hoci inflačné očakávania v súčasnosti zostávajú ukotvené v blízkosti cieľa, spomienky na predchádzajúci energetický šok v čase, keď Rusko začalo svoju inváziu na Ukrajinu v roku 2022, sú čerstvé a mohli by sa prejaviť na rýchlejšej zmene inflačných očakávaní, vysvetlil predstaviteľ ECB.

ECB minulý týždeň napriek inflačným rizikám spojeným s vojnou v Iráne ponechala svoju úrokové sadzby nezmenené. Kľúčová depozitná sadzba tak zostáva na úrovni 2 %. „Vojna na Blízkom východe viedla k prudkému nárastu cien energie, čo tlačí na infláciu a negatívne ovplyvňuje ekonomickú dôveru. Vplyv vojny na infláciu a hospodársku aktivitu v strednodobom horizonte bude závisieť od intenzity a trvania cenového šoku v oblasti energie a od rozsahu jeho nepriamych a sekundárnych účinkov,“ uviedla ECB.
