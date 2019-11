Cirkulárna ekonomika zaujíma už aj banky,financujú projekty aj inovujú

Bratislava 17. novembra (TASR) - Banky pochopili potenciál, ktorý ponúka cirkulárna, teda obehová ekonomika. Čoraz viac začínajú financovať projekty zamerané na udržateľnosť a firmy, ktorých biznis model myslí viac na prírodu. Okrem toho sa začínajú orientovať aj na vývoj udržateľných produktov či inovácie v tejto oblasti.



Súčasný svet funguje na lineárnom modeli, prírodné zdroje sa však postupne míňajú a končia ako odpad. Firmy, ale i banky začínajú rozmýšľať inak. Talianska skupina Intesa Sanpaolo, do ktorej patrí aj VÚB, sa rozhodla podporiť a rozširovať cirkulárnu ekonomiku založením inovačného centra. "Jeho poslaním je skúmať obchodné modely budúcnosti s cieľom objavovať nové aktíva a zručnosti, ktoré prispejú k dlhodobej podpore konkurencieschopnosti skupiny a jej klientov," priblížil pre TASR Massimiano Tellini, ktorý je v skupine zodpovedný za rozvoj cirkulárnej ekonomiky. Podľa neho je v súčasnosti prechod na tento model nevyhnutný. "Všetky limity lineárnej ekonomiky neumožňujú súčasnému hospodárskemu systému odpovedať na výzvy 21. storočia. Model lineárnej ekonomiky nezohľadnil vplyv na životné prostredie a spoločnosť," tvrdí Tellini. Banka vyčlenila na úverovanie obehového hospodárstva 5 miliárd eur. "Slúžiť majú najinovatívnejším spoločnostiam a firmám z oblasti obehovej ekonomiky," doplnil Tellini s tým, skupina plánuje rozvíjať tieto svoje aktivity aj v rámci dcérskych bánk, teda aj v prípade Slovenska.



Týmto smerom sa uberá aj ING Bank. "Cirkulárna ekonomika prispieva k udržateľnejšiemu svetu. Zdroje planéty nie sú nekonečné a nestíhajú sa dopĺňať tak rýchlo, ako sa spotrebujú. Najmä, ak spotreba bude naďalej rásť v dôsledku rastu populácie. Preto je potrebné oddeliť hospodársky rast od využívania týchto zdrojov," doplnil Joost van Dun, ktorý je v rámci ING zodpovedný za túto oblasť. Banka podľa jeho slov podporila už niekoľko projektov firiem v tejto oblasti. "Vytvorili sme tiež fond udržateľného investovania vo výške 100 miliónov eur na podporu spoločností s prevereným nápadom, ktoré potrebujú finančné prostriedky na rozšírenie svojho podnikania," doplnil van Dun. Fond napríklad podporil spoločnosť, ktorá recykluje staré pneumatiky na surovinu, ktorá sa používa na výrobu atramentov do pier, krytov smartfónov a na nové pneumatiky. "V súčasnosti sa snažíme implementovať naše aktivity v rámci cirkulárnej ekonomiky v regióne strednej Európy a sme pripravení ich rozvíjať aj v spolupráci s kolegami z iných regiónov," doplnil van Dun.



Verejnú správu v oblasti cirkulárnej ekonomiky podporuje aj Slovenská sporiteľňa, ktorá sa zapája do rôznych projektov a hlási sa k šíreniu ekologických prístupov. "Pomáhame financovať množstvo rozvojových projektov miest a obcí v oblasti odpadového hospodárstva, spracovania surovín či energetiky. Banka podporila aj aktivity Impact Hubu v oblasti moderných mestských inovácií či sociálneho podnikania. Aj v budúcnosti sa plánuje zameriavať primárne na financovanie podobných projektov a poradenstvo pre verejnú správu," uviedla hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková.



Tatra banka sa tiež venuje inováciám, pracuje na biodegradovateľnej karte. "Veríme, že budúcnosť platieb je v digitálnych riešeniach. Pokiaľ však v súčasnosti stále máme vysoké číslo aj reálnych kariet, veríme, že sa máme usilovať o ekologicky, čo najšetrnejšie riešenie. Pustili sme sa do toho napriek tomu, že karta ako taká je veľmi komplikovaný produkt pre takýto typ riešenia," priblížila riaditeľka odboru komunikácie a stratégie značiek Milada Halová.



Dôvodom prečo sa banky obzerajú po príležitostiach v cirkulárnej ekonomike je viacero. Jedným z nich je aj možná budúca nižšia rizikovosť firiem. Odborníci nevylučujú, že prechod na cirkulárnu ekonomiku môže spôsobiť krach mnohých spoločností, ktorých biznis model sa môže stať zbytočný. "Predpokladáme, že sa obehové hospodárstvo rozšíri na všetky úrovne. Spoločnosti, ktoré sa držia lineárneho modelu, pravdepodobne postupne znížia svoju trhovú výkonnosť. Dôvodom budú aj trendy v správaní spotrebiteľov, najmä mladej generácie," podotkol Tellini.



Podľa Joosta van Duna nové technológie, trhy, neistota týkajúca sa odberateľov alebo budúcich peňažných tokov, ako aj neistota o budúcej hodnote výrobkov môžu byť prekážkami pri získavaní finančných prostriedkov. Preto je podľa neho pre ING Bank dôležité "úplne pochopiť hnacie sily týchto nových modelov, ako aj riziká". "Sme presvedčení, že podnikanie v oblasti cirkulárnej ekonomiky je lepším obchodným modelom. Zameranie na spoločnosti, ktoré myslia do budúcnosti, budú mať z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na podnikanie," dodal.