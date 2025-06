Cirkvi a náboženské spoločnosti budú aj naďalej platiť transakčnú daň

Bratislava 17. júna (TASR) - Medzi subjekty poškodené transakčnou daňou patria okrem iného cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od cirkví a náboženských spoločností. Novela zákona o dani z finančných transakcií predložená poslancami opozičnej Kresťanskej únie cielila oslobodiť tieto subjekty od platenia transakčnej dane. Návrh zákona poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania.



Tieto subjekty nie sú oslobodené od dane z finančných transakcií, a to napriek svojmu zjavnému verejnoprospešnému charakteru, podčiarkli predkladatelia. Predmetom ich činnosti je podľa nich veľmi často poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv či organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. To všetko sú podľa opozičných poslancov ciele, vďaka ktorým sú od transakčnej dane oslobodené niektoré občianske združenia. Cirkvi a náboženské spoločnosti však oslobodené nie sú.



„Vznikajú tak absurdné situácie, keď napríklad štát posiela príspevky na vzdelávanie detí na cirkevných školách cirkevným školským úradom, ktoré ich ďalej preposielajú jednotlivým cirkevným školám. Z týchto transakcií však musia cirkevné školské úrady odviesť transakčnú daň. Možno konštatovať, že štát tak zdaňuje vlastné, teda štátne príspevky, ktoré podľa osobitného zákona patria jednotlivým subjektom,“ skonštatovali predkladatelia v dôvodovej správe.



Dochádza však aj k situáciám, pri ktorých by bolo možné konštatovať porušenie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, doplnili predkladatelia návrhu.