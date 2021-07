Cirkvi a školy sa zaradia medzi subjekty územnej spolupráce

Bratislava 1. júla (TASR) – Medzi subjekty územnej spolupráce sa zaradia registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž či registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom v SR. Počíta s tým novela zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.



Vďaka tejto zmene bude možné poskytnúť aj týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja. Činnosť a aktivity týchto subjektov predstavujú podľa predkladateľov "celospoločensky prospešnú činnosť s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj".



Novela zákona má za cieľ zaradiť medzi subjekty územnej spolupráce registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom na území SR a právnické osoby so sídlom na Slovensku, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.



Subjekty územnej spolupráce sa rozšíria aj o záujmové združenia právnických osôb, školy alebo školské zariadenia, vysoké školy so sídlom na území SR, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a obchodné spoločnosti alebo družstvá. Vyplynulo to z pozmeňujúceho návrhu poslankyne Alexandry Pivkovej (Za ľudí). Túto úpravu odôvodnila tým, že tieto subjekty vykonávajú aktivity s celospoločensky prospešnou činnosťou a pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj.