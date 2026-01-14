< sekcia Ekonomika
Čistá migrácia v USA sa v roku 2025 blížila k nule alebo bola záporná
Počet ľudí, ktorí opustili Spojené štáty v roku 2025, s najväčšou pravdepodobnosťou prekročil počet tých, ktorí do nich vstúpili, tvrdí v novej štútii analytické centrum Brookings Institution.
Autor TASR
Washington 14. januára (TASR) - Prísna imigračná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa spôsobila prudké spomalenie čistej migrácie a tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2026. Počet ľudí, ktorí opustili Spojené štáty v roku 2025, s najväčšou pravdepodobnosťou prekročil počet tých, ktorí do nich vstúpili, tvrdí v novej štútii analytické centrum Brookings Institution. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Čistá migrácia sa v kalendárnom roku 2025 pravdepodobne blížila k nule alebo bola záporná, a to prvýkrát za najmenej polstoročie,“ uvádza sa v štúdii zverejnenej v utorok (13. 1.). Spomalenie čistej migrácie podľa jej autorov znamená slabší rast zamestnanosti, hospodárstva a spotrebiteľských výdavkov. Čistá migrácia do Spojených štátov sa podľa odhadov v roku 2025 pohybovala v rozpätí mínus 10.000 až mínus 295.000 osôb.
Rast populácie v produktívnom veku narodenej v USA bol v posledných rokoch slabý, pričom za takmer všetky prírastky pracovnej sily zodpovedala migrácia, uvádza sa ďalej v dokumente. Migranti okrem toho, že poskytujú pracovnú silu, vytvárajú aj dopyt po tovaroch a službách, a negatívne migračné saldo tak bude mať „závažné makroekonomické dôsledky,“ varuje Brookings Institution.
