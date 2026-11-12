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Čistá nájomná aktivita s kanceláriami v Bratislave vzrástla o 55 %
Prenájmová aktivita na bratislavskom kancelárskom trhu dosiahla v treťom štvrťroku 2026 objem 53.800 štvorcových metrov (m2).
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Prenájmová aktivita na bratislavskom kancelárskom trhu dosiahla v treťom štvrťroku 2026 objem 53.800 štvorcových metrov (m2). Čistá nájomná aktivita (nové prenájmy, predprenájmy a expanzie existujúcich prenájmov) predstavovala 38.500 m2 a medzikvartálne vzrástla o 55 percent. Informovala o tom vo štvrtok poradenská spoločnosť v oblasti realít a investícií CBRE Slovensko.
„Bratislavský kancelársky trh zaznamenal ďalší kvartál s vysokou prenájmovou aktivitou. Rast čistej nájomnej aktivity bol vo veľkej miere ovplyvnený jednou významnou transakciou, pri ktorej išlo o predprenájom 16.000 m2 kancelárskych priestorov spoločnosťou z finančného sektora,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych nehnuteľností CBRE Slovensko Oliver Galata.
Celková miera neobsadenosti dosiahla 14,40 percenta. Najnižšia miera neobsadenosti bola v treťom štvrťroku naďalej v zóne South Bank (7,05 percenta). Nasledovali Inner City (12,30 percenta), City Centre (13,39 percenta) a Central Business District (15,85 percenta). Najvyššia miera neobsadenosti (17,56 percenta) bola v zóne Outer City.
Najväčší podiel na dopyt z hľadiska sektorov generoval finančný sektor s 33 percentami, nasledovali sektory IT so 16 a profesionálnych služieb s 15 percentami.
V treťom štvrťroku bol dokončený projekt Ganz House. Na trh kancelárií v Bratislave tak pribudlo 9400 m2 nových prenajímateľných priestorov. Dokončenie projektu Dunaj s 8000 m2, pôvodne plánované v tomto roku, je presunuté na rok 2027. V roku 2026 by už nemal pribudnúť žiadny ďalší projekt.
V roku 2027 sa zároveň očakáva výraznejší nárast novej ponuky, na trh by malo dokopy pribudnúť 48.300 m2 nových prenajímateľných priestorov. Popri projekte Dunaj by mali byť dokončené projekty Chalupkova Offices (18.200 m2), Istropolis Atrium (15.500 m2), Baya Office (4200 m2) a Downtown Yards (2400 m2). V roku 2028 by mal pribudnúť projekt Chalupkova Offices Phase II (14.600 m2).
Najvyššie dosahované nájomné v prémiových kancelárskych priestoroch zostalo medzikvartálne stabilné na úrovni 22 eur za m2 na mesiac. Najvyššie dosahované nájomné medziročne vzrástlo o sedem percent. „Na trhu je však stále vysoký dopyt po najkvalitnejších budovách triedy A+, ktorých ponuka je pomerne obmedzená. Keďže do konca roka sa nedokončí žiadny ďalší projekt, ponuka prémiových priestorov by mala zostať v najbližšom období obmedzená, čo by malo naďalej podporovať úroveň najvyššieho dosahovaného nájomného,“ dodal Galata.
„Bratislavský kancelársky trh zaznamenal ďalší kvartál s vysokou prenájmovou aktivitou. Rast čistej nájomnej aktivity bol vo veľkej miere ovplyvnený jednou významnou transakciou, pri ktorej išlo o predprenájom 16.000 m2 kancelárskych priestorov spoločnosťou z finančného sektora,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych nehnuteľností CBRE Slovensko Oliver Galata.
Celková miera neobsadenosti dosiahla 14,40 percenta. Najnižšia miera neobsadenosti bola v treťom štvrťroku naďalej v zóne South Bank (7,05 percenta). Nasledovali Inner City (12,30 percenta), City Centre (13,39 percenta) a Central Business District (15,85 percenta). Najvyššia miera neobsadenosti (17,56 percenta) bola v zóne Outer City.
Najväčší podiel na dopyt z hľadiska sektorov generoval finančný sektor s 33 percentami, nasledovali sektory IT so 16 a profesionálnych služieb s 15 percentami.
V treťom štvrťroku bol dokončený projekt Ganz House. Na trh kancelárií v Bratislave tak pribudlo 9400 m2 nových prenajímateľných priestorov. Dokončenie projektu Dunaj s 8000 m2, pôvodne plánované v tomto roku, je presunuté na rok 2027. V roku 2026 by už nemal pribudnúť žiadny ďalší projekt.
V roku 2027 sa zároveň očakáva výraznejší nárast novej ponuky, na trh by malo dokopy pribudnúť 48.300 m2 nových prenajímateľných priestorov. Popri projekte Dunaj by mali byť dokončené projekty Chalupkova Offices (18.200 m2), Istropolis Atrium (15.500 m2), Baya Office (4200 m2) a Downtown Yards (2400 m2). V roku 2028 by mal pribudnúť projekt Chalupkova Offices Phase II (14.600 m2).
Najvyššie dosahované nájomné v prémiových kancelárskych priestoroch zostalo medzikvartálne stabilné na úrovni 22 eur za m2 na mesiac. Najvyššie dosahované nájomné medziročne vzrástlo o sedem percent. „Na trhu je však stále vysoký dopyt po najkvalitnejších budovách triedy A+, ktorých ponuka je pomerne obmedzená. Keďže do konca roka sa nedokončí žiadny ďalší projekt, ponuka prémiových priestorov by mala zostať v najbližšom období obmedzená, čo by malo naďalej podporovať úroveň najvyššieho dosahovaného nájomného,“ dodal Galata.