Čistá nájomná aktivita v rámci logistických nehnuteľností klesla o 17%

Bratislava 25. mája (TASR) - Objem čistej nájomnej aktivity v rámci logistických nehnuteľností dosiahol v prvom štvrťroku 2025 vyše 43.000 štvorcových metrov (m2), v medziročnom porovnaní klesol o 17 %. Celková prenájmová aktivita v segmente industriálnych a logistických priestorov dosiahla takmer 90.000 m2. Najviac priestorov obsadil automobilový sektor. Vyplýva to z analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



„Najväčší podiel prenajatých priestorov tvorili renegociácie nájomných zmlúv, ktoré zabrali 44 %. Hneď po nich nasledovali nové nájmy existujúcich priestorov s objemom 38 %. Krátkodobé nájmy predstavovali 8 % z celkového objemu, zatiaľ čo predprenájmy a expanzie sa na štatistike podpísali 7 % a 3 %,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu logistických a industriálnych nehnuteľností v CBRE Slovensko Michal Cerulík.



V rámci prenajatých plôch dominoval Bratislavský kraj s podielom 44 % z celkového objemu, nasledovalo stredné Slovensko s 27 % a východné Slovensko so 17 %. Najnižšia aktivita bola zaznamenaná na západnom Slovensku.



Najviac priestorov obsadil automobilový sektor, ktorý predstavoval 28 % z celkovej nájomnej aktivity. Za ním nasledovali retail s logistikou so 17 %, e-commerce a spoločnosti poskytujúce logistické služby tretím stranám tvorili 13 %. Farmaceutický sektor obsadil 8 % a výrobný sektor 4 % priestorov.



Miera neobsadenosti medziročne vzrástla o 30 bázických bodov, na 5,48 %. Najvyššiu mieru neobsadenosti zaznamenalo stredné Slovensko na úrovni 7 %. Nasledoval Bratislavský kraj s mierou voľných priestorov na úrovni 5,96 % a západné Slovensko s 5,09 %. Východné Slovensko vykázalo najnižšiu mieru neobsadenosti na úrovni 2,86 %.



Prémiové nájmy vzrástli medziročne na sumu 5,80 eura/m2 mesačne, zatiaľ čo priemerné nájmy mierne poklesli na 4,75 eura/m2.



„V prvom štvrťroku bolo na trh dodaných 50.000 štvorcových metrov nových priestorov. Pozitívny je aj výhľad do budúcnosti, v ktorej sa očakáva príchod ďalších 280.000 štvorcových metrov, ktoré by mali byť dokončené už v tomto roku. Šesťdesiat percent tohto objemu je už predprenajatých, čo potvrdzuje, že väčšina súčasnej novej výstavby sa začína až po získaní budúceho nájomcu,“ uviedol Cerulík.