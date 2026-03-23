Čistá strata oceliarskej firmy Salzgitter sa v minulom roku znížila
Autor TASR
Hannover 23. marca (TASR) - Nemecký výrobca ocele Salzgitter za rok 2025 vykázal stratu, hoci výrazne menšiu ako v predošlom roku. Firma za vlaňajšok plánuje vyplatiť dividendy a uviedla, že v tomto roku očakáva zlepšenie hospodárskych výsledkov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
„Vzhľadom na pretrvávajúcu ekonomickú slabosť, vysoké ceny energií a rastúcu neistotu v obchodnej politike sa zameriavame na našu vlastnú schopnosť konať. Patrí k tomu prísne znižovanie nákladov, reštrukturalizácia a aktívne opatrenia v oblasti portfólia. V účtovnom roku 2025 sme dosiahli v porovnaní s predchádzajúcim rokom významné úspory,“ povedal v pondelok generálny riaditeľ firmy Gunnar Gröbler.
Čistá strata spoločnosti Salzgitter sa vlani výrazne znížila, a to na 74,2 milióna eur, čiže 1,37 eura na akciu z úrovne 352,2 milióna eur, čiže 6,51 eura na akciu v predchádzajúcom roku. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol sumu 58,6 milióna eur. V predošlom roku spoločnosť pred úrokmi a zdanením vykázala stratu 179,1 milióna eur.
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), čiže takzvaný jadrový zisk, však klesol na 376,3 milióna eur zo sumy 445,2 milióna eur. Tržby spoločnosti sa oslabili na 8,98 miliardy eur z 10,01 miliardy eur najmä v dôsledku poklesu priemerných cien oceľových výrobkov. V tomto roku však Salzgitter očakáva zvýšenie tržieb na úroveň 9,5 miliardy eur.
Vedenie firmy navrhuje vyplatiť za rok 2025 dividendy v sume 0,20 eura na akciu, čiže v rovnakej výške ako za rok 2024.
