Čisté nájmy priemyselných nehnuteľností vzrástli o tretinu
Čistá nájomná aktivita tvorila 58.000 m2.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Aktivita na trhu prenájmu priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku dosiahla v druhom štvrťroku tohto roka približne 106.000 štvorcových metrov (m2). Čistá nájomná aktivita tvorila 58.000 m2. To predstavovalo 34 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, v medziročnom porovnaní ale išlo o 47 % pokles. Vyplýva to z aktuálnej analýzy medzinárodnej poradenskej spoločnosti CBRE.
Najväčší, viac ako tretinový (35 %) podiel zo všetkých nájmov tvorili podľa analýzy renegociácie. Nasledovali nové nájmy s podielom 28 % a predprenájmy tvoriace štvrtinu z celkového objemu. Krátkodobé nájmy priestorov prispeli 10 % a zvyšné 2 % tvorili expanzie.
„Pri pohľade na jednotlivé regióny vidíme v rámci prenájmovej aktivity jasnú dominanciu oblasti širšieho okolia Bratislavy. Z celkovej plochy si ukrojilo až 54 %. Na zvyšok západného Slovenska pripadlo 35 %, východné Slovensko tvorilo 7 % a stredné zaznamenalo najnižší podiel 3 %,“ priblížil riaditeľ oddelenia prenájmu industriálnych nehnuteľností CBRE Michal Cerulík.
Z jednotlivých sektorov bol v druhom štvrťroku najsilnejší segment zabezpečujúci logistiku tretích strán a e-commerce, keď na obidva pripadla viac ako štvrtina (28 %) z celkovej aktivity nájomcov. Nasledoval sektor elektroniky (17 %), automobilový segment (12 %), maloobchod (9 %) a logistika (3 %). Výrobný sektor prispel 2 %.
Najvyššie dosahované nájomné, tzv. prime rent zostalo medziročne stabilné na úrovni 5,80 eura/m2 na mesiac. Priemerné nájomné zaznamenalo mierny pokles a ustálilo sa na 4,70 eura/m2 mesačne.
Miera neobsadenosti priemyselných a logistických priestorov v druhom štvrťroku narástla podľa analýzy na 6,10 %. Od konca roka 2024 tak neklesla pod úroveň 5 %. Najvyššia miera neobsadených priestorov bola na západnom (7,85 %) a strednom Slovensku (7,38 %). Naopak, najmenej voľných priestorov (2,86 %) bolo na východnom Slovensku.
„Na trh pribudli nové priestory s celkovou plochou 68.000 m2. Vo výstavbe je už teraz ďalších 240.000 m2, ktoré by mali byť dokončené ešte do konca tohto roka. Až 77 % týchto priestorov vo výstavbe je už predprenajatých,“ doplnil Cerulík.
