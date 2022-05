Čistý zisk Allianz v 1. štvrťroku klesol o 78 % pre výdavky na spory

Mníchov 12. mája (TASR) - Nemecká poisťovňa Allianz zaznamenala v uplynulom 1. kvartáli 2022 pokles zisku. Dôvodom bolo vyčlenenie ďalších financií na pokrytie nákladov na právne problémy súvisiace s jej investičnými aktivitami v USA.



Allianz, ktorá spolupracuje na vyšetrovaní amerických regulačných úradov týkajúcich sa mnohomiliardového obchodného debaklu štruktúrovaného investičného fondu Alpha americkej dcéry Allianz Global Investors, vo štvrtok oznámila, že jej čistý zisk v 1. štvrťroku klesol o 78 %, keďže vyčlenila ďalších 1,9 miliardy eur na urovnanie sporov v USA.



Spoločnosť však potvrdila svoj výhľad na prevádzkový zisk v roku 2022.



Konkrétne, čistý zisk sa za tri mesiace do konca marca 2022 znížil na 561 miliónov eur z 2,57 miliardy eur pred rokom. To je horší výsledok ako zisk viac ako 1,9 miliardy eur, ktorý očakávali analytici.



Prevádzkový zisk sa v sledovanom období znížil o 2,9 % na 3,2 miliardy eur, pokles o 2,9 %, keďže nároky na odškodné za prírodné katastrofy sa zvýšili takmer štvornásobne, čo viedlo k poklesu výsledku upisovania v segmente neživotného poistenia. Celkové tržby však vzrástli o 6,2 % na 44 miliárd eur.



Allianz potvrdila svoj výhľad na celý rok, v ktorom očakáva prevádzkový zisk vo výške 13,4 miliardy eur (plus mínus 1 miliarda eur).



TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.