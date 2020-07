Čistý zisk American Express v 2. kvartáli klesol o 85 %

New York 24. júla (TASR) - Zisk American Express sa v 2. kvartáli prudko znížil. Dôvodom boli vysoké rezervy na krytie strát z nesplácaných úverov a slabé výdavky majiteľov kreditných kariet.



Čistý zisk za tri mesiace od apríla do júna medziročne padol o 85 % na 257 miliónov USD (222 miliónov eur) alebo 29 centov na akciu z 1,76 miliardy USD alebo 2,07 USD na akciu v rovnakom období vlani. Analytici počítali so stratou 11 centov na akciu. Tržby klesli o 29,2 % na 7,68 miliardy USD z 10,84 miliardy USD.



Výrazný negatívny vplyv na výsledky American Express mala pandémia nového koronavírusu. Objem platieb zrealizovaných kartami spoločnosti dosiahol v apríli dno, uviedol šéf American Express Stephen J. Squeri. Firma z dôvodu slabých vyhliadok ekonomiky zvýšila rezervy na krytie úverových strát o 861 miliónov USD na 1,6 miliardy USD.



Akcie American Express v predburzovom obchodovaní reagovali na výsledky miernym oslabením. Analytici síce počítali so stratou, ale očakávali podstatne vyššie tržby.



(1 EUR = 1,1569 USD)