Čistý zisk American Express v 3. kvartáli vzrástol o 3 %

New York 23. októbra (TASR) - Americký poskytovateľ finančných služieb American Express zvýšil v 3. kvartáli čistý zisk o 3 %. Motorom bol dvojciferný nárast tržieb vo všetkých segmentoch, čo však sčasti vykompenzovali vyššie rezervy na krytie úverových strát. Zisk na akciu prekonal očakávania analytikov, ale tržby ich mierne sklamali.



Čistý zisk v 3. kvartáli stúpol na 1,88 miliardy USD (1,93 miliardy eur) alebo 2,47 USD na akciu z 1,83 miliardy USD alebo 2,27 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 2,41 USD na akciu.



Konsolidované tržby upravené o úrokové náklady vzrástli o 24 % na 13,56 miliardy USD z 10,93 miliardy USD, pričom analytici predpovedali 13,58 miliardy USD.



Čisté úrokové výnosy vyskočili o 29 % na 2,58 miliardy USD a neúrokové výnosy o 23 % na 10,98 miliardy USD.



Spoločnosť naďalej počíta v roku 2022 s nárastom tržieb o 23 % až 25 %. Zisk na akciu by sa mal pohybovať v pásme 9,25 USD až 9,65 USD.



(1 EUR = 0,973 USD)