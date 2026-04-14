Čistý zisk americkej banky Wells Fargo v prvom štvrťroku stúpol
Autor TASR
New York 14. apríla (TASR) - Zisk americkej banky Wells Fargo, ktorá je štvrtým najväčším peňažným ústavom v USA, v prvom kvartáli vzrástol vďaka vyšším úrokovým výnosom. Banka v utorok uviedla, že jej čistý zisk za január až marec dosiahol 5,25 miliardy USD (4,49 miliardy eur), čiže 1,60 USD na akciu. V rovnakom období vlani bol čistý zisk banky 4,89 miliardy USD, čiže 1,39 USD na akciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Banka Wells Fargo v minulom roku zväčšila svoju bilanciu a snaží sa dosiahnuť silnejší rast vo všetkých hlavných segmentoch svojho podnikania. V tomto roku sa usiluje o rast objemu poskytnutých úverov prostredníctvom podnikania v oblasti kreditných kariet a v segmente pôžičiek na nákup áut.
Príjmy banky v prvom kvartáli medziročne vzrástli o 19 % na 2,17 miliardy USD. Čisté úrokové výnosy peňažného ústavu v prvých troch mesiacoch tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška sa zvýšili o 5 % na úroveň 12,1 miliardy USD.
„Hoci trhy sú volatilné, stále pozorujeme odolnosť základnej ekonomiky a finančné zdravie spotrebiteľov a podnikov, ktorým poskytujeme služby, zostáva silné,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Wells Fargo Charlie Scharf.
(1 EUR = 1,1684 USD)
