Čistý zisk Audi v 1. štvrťroku klesol o 11 % na 559 miliónov eur
Straty vyvolané americkými clami sa pohybovali v nižších stovkách miliónov eur, uviedol v utorok finančný riaditeľ spoločnosti Jürgen Rittersberger.
Autor TASR
Ingolstadt 5. mája (TASR) - Nemecký výrobca automobilov Audi dosiahol v prvom štvrťroku čistý zisk vo výške 559 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 11 %. Dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen čelila rastúcemu tlaku amerických ciel a klesajúcemu dopytu v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Straty vyvolané americkými clami sa pohybovali v nižších stovkách miliónov eur, uviedol v utorok finančný riaditeľ spoločnosti Jürgen Rittersberger. Bez započítania týchto ciel by Audi podľa neho v prvom štvrťroku zvýšila svoj zisk pred zdanením. V Číne automobilka, podobne ako aj iní nemeckí výrobcovia, čelí intenzívnej domácej konkurencii. K poklesu dopytu prispelo aj postupné rušenie čínskych dotácií na elektrické vozidlá.
Celkové tržby skupiny Audi Group, ktorá zahŕňa hlavnú značku Audi, ako aj značky Bentley a Lamborghini, v prvom štvrťroku klesli na 14,2 miliardy eur z 15,4 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
