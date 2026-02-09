< sekcia Ekonomika
Čistý zisk banky UniCredit vo štvrtom kvartáli medziročne stúpol
Banka oznámila, že v záverečnom štvrťroku vlaňajška dosiahla čistý zisk v objeme 1,83 miliardy eur.
Autor TASR
Miláno 9. februára (TASR) - Talianska banka UniCredit za štvrtý kvartál vykázala rast zisku napriek slabým príjmom. Zároveň uviedla, že v tomto roku očakáva zväčšenie zisku aj príjmov. Banka v pondelok oznámila, že v záverečnom štvrťroku vlaňajška dosiahla čistý zisk v objeme 1,83 miliardy eur. Išlo o rast o 17,2 % v porovnaní s čistým ziskom 1,56 miliardy v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zisk banky na akciu v záverečných troch mesiacoch vlaňajška medziročne vzrástol o 18,1 % na 1,22 eura. Celkové príjmy sa však znížili o 5,3 % na 5,69 miliardy eur zo sumy 6,01 miliardy eur v rovnakom období predošlého roka. Čisté úrokové výnosy peňažného ústavu UniCredit sa medziročne oslabili o 6 % na 3,43 miliardy eur.
Za celý minulý rok banka vykázala čistý zisk 10,58 miliardy eur, čo bol oproti roku 2024 rast o 13,6 %. Príjmy sa však znížili o 1,3 % na 24,54 miliardy eur. V tomto roku UniCredit očakáva čistý zisk na úrovni zhruba 11 miliárd eur a príjmy v objeme viac ako 25 miliárd eur.
