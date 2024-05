Čistý zisk Berkshire Hathaway prudko klesol

Omaha 5. mája (TASR) - Priemyselný a investičný konglomerát Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta vykázal za 1. štvrťrok tohto roka pokles čistého zisku o takmer dve tretiny, v prípade sledovanejšieho prevádzkového zisku však spoločnosť zaznamenala rekord. Berkshire okrem toho výrazne zredukoval svoj podiel v americkej firme Apple. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk Berkshire Hathaway dosiahol za 1. štvrťrok 12,7 miliardy USD (11,82 miliardy eur), čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o viac než 64 %. Zisk pred zdanením dosiahol 15,71 miliardy USD a medziročne tak klesol o takmer 65 %.



Omnoho sledovanejší prevádzkový zisk však vzrástol z 8,07 miliardy USD pred rokom na rekordných 11,22 miliardy USD. Tento zisk považuje Buffett za omnoho lepší ukazovateľ, keďže tento zisk nezahrnuje kapitálové zisky alebo straty. Vývoj prevádzkového zisku podporil najmä poisťovací biznis Berkshire Hathaway, darilo sa však aj energetike.



Tržby za 1. kvartál dosiahli 89,87 miliardy USD. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavovali 85,39 miliardy USD.



Berkshire Hathaway v 1. štvrťroku výrazne zredukoval svoj podiel v americkej firme Apple. Výsledkom bol prudký rast hotovosti konglomerátu na rekordných 189 miliárd USD, pričom Buffett uviedol, že očakáva ďalší rast.



Hodnota podielu spoločnosti Berkshire v Apple klesla ku koncu marca oproti koncu decembra minulého roka o 22 % na 135,4 miliardy USD. Vzhľadom na zmeny v cene akcií Apple konglomerát pravdepodobne predal zhruba 115 miliónov akcií Apple a momentálne ich drží zhruba 790 miliónov.



Po zverejnení výsledkov Berkshire Hathaway sa uskutočnilo výročné valné zhromaždenie. Pre Buffetta (93), ktorý od roku 1965 začal transformovať pôvodne textilnú spoločnosť na dnešný kolos zahrnujúci poisťovacie, spotrebiteľské, dopravné či energetické aktíva, to bolo už 60. valné zhromaždenie. Zároveň bolo prvé od smrti Charlieho Mungera, ktorý bol Buffettovou pravou rukou. V tejto súvislosti Buffett uviedol, že to bol Munger, kto bol "architektom súčasného Berkshire Hathaway".



Zároveň dodal, že podpredsedovia správnej rady Greg Abel a Ajit Jain dokázali, že sú správnymi ľuďmi pre vedenie spoločnosti po jeho odchode. Za svojho nástupcu Buffett už pred tromi rokmi označil Abela, ktorého by zasa mal nahradiť Jain. Podobne ako v minulosti ani teraz však Warren Buffett nenaznačil, že by mal v pláne odstúpiť zo svojej funkcie.



(1 EUR = 1,0744 USD)