Piatok 27. marec 2026Meniny má Alena
Čistý zisk čínskej automobilky BYD vlani klesol o takmer pätinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Peking 27. marca (TASR) - Zisk čínskeho výrobcu áut BYD sa v minulom roku znížil o 19 % v dôsledku slabého dopytu na domácom trhu. Čistý zisk patriaci akcionárom sa zmenšil na 32,6 miliardy jüanov (4,09 miliardy eur) z úrovne 40,3 miliardy CNY, na ktorej bol v roku 2024. Automobilka to uviedla v piatkovom oznámení pre hongkonskú burzu cenných papierov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Spoločnosť BYD sa v ostatných rokoch stala jasným lídrom na vysoko konkurenčnom čínskom trhu s elektromobilmi, ktorý je najväčší na svete. Neúprosná hospodárska súťaž na domácom trhu však zaťažila ziskovosť automobiliek, pričom mnohé firmy vrátane BYD sa v reakcii na túto situáciu obrátili na zahraničné trhy.

Tržby BYD v minulom roku stúpli o 3,5 % na sumu 804 miliárd CNY. Už v roku 2024 celoročné tržby automobilky prekonali tržby jej amerického konkurenta Tesla. Snaha BYD o prienik na zahraničné trhy pritom naberá na obrátkach. V septembri automobilka predala v krajinách Európskej únie viac ako 13.000 áut, čo predstavovalo medziročný rast o 272,1 %, uviedlo Európske združenie výrobcov automobilov ACEA.

(1 EUR = 7,9737 CNY)
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

Odborníčka radí, ako predchádzať psychickým ťažkostiam v čase vojen

FOTO: Veľrybe uviaznutej pri nemeckom pobreží sa podarilo vyslobodiť