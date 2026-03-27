Čistý zisk čínskej automobilky BYD vlani klesol o takmer pätinu
Autor TASR
Peking 27. marca (TASR) - Zisk čínskeho výrobcu áut BYD sa v minulom roku znížil o 19 % v dôsledku slabého dopytu na domácom trhu. Čistý zisk patriaci akcionárom sa zmenšil na 32,6 miliardy jüanov (4,09 miliardy eur) z úrovne 40,3 miliardy CNY, na ktorej bol v roku 2024. Automobilka to uviedla v piatkovom oznámení pre hongkonskú burzu cenných papierov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť BYD sa v ostatných rokoch stala jasným lídrom na vysoko konkurenčnom čínskom trhu s elektromobilmi, ktorý je najväčší na svete. Neúprosná hospodárska súťaž na domácom trhu však zaťažila ziskovosť automobiliek, pričom mnohé firmy vrátane BYD sa v reakcii na túto situáciu obrátili na zahraničné trhy.
Tržby BYD v minulom roku stúpli o 3,5 % na sumu 804 miliárd CNY. Už v roku 2024 celoročné tržby automobilky prekonali tržby jej amerického konkurenta Tesla. Snaha BYD o prienik na zahraničné trhy pritom naberá na obrátkach. V septembri automobilka predala v krajinách Európskej únie viac ako 13.000 áut, čo predstavovalo medziročný rast o 272,1 %, uviedlo Európske združenie výrobcov automobilov ACEA.
(1 EUR = 7,9737 CNY)
