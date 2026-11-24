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Čistý zisk čínskej firmy Xiaomi sa v treťom kvartáli prepadol o 57 %
Firma za júl až september vykázala upravený čistý zisk 4,9 miliardy jüanov (672 miliónov eur).
Autor TASR
Peking 24. novembra (TASR) - Čistý zisk čínskeho technologického giganta Xiaomi v treťom kvartáli klesol o 57 % a nenaplnil očakávania analytikov. Zmenšili sa totiž jeho tržby za predaj elektromobilov aj smartfónov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma za júl až september vykázala upravený čistý zisk 4,9 miliardy jüanov (672 miliónov eur). Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG, v priemere odhadovali, že bude v objeme 5,2 miliardy CNY. Segment nových energetických vozidiel, umelej inteligencie a iných nových iniciatív sa v treťom kvartáli prepadol do prevádzkovej straty 3,4 miliardy CNY.
Tržby za elektromobily klesli o 19,9 % na 22,7 miliardy CNY, uviedla firma Xiaomi. Analytici poukázali na stupňujúcu sa cenovú konkurenciu a oslabovanie čínskeho domáceho automobilového trhu ako na riziká pre automobilovú divíziu spoločnosti Xiaomi. Dodali, že predaj nedávno uvedeného SUV s názvom SkyNomad len čiastočne kompenzoval pokles predaja starších modelov.
Spoločnosť Xiaomi, ktorá je tretím najväčším výrobcom smartfónov na svete po firmách Samsung a Apple, ďalej uviedla, že jej celkové tržby v treťom štvrťroku dosiahli 107,2 miliardy CNY, čo bol medziročný pokles o 5,2 %.
Hrubá marža spoločnosti Xiaomi v segmente smartfónov v treťom štvrťroku klesla na 9,2 % z úrovne 11,1 %, na ktorej bola v rovnakom kvartáli pred rokom. Podľa výskumnej spoločnosti Counterpoint dodávky smartfónov Xiaomi sa v treťom štvrťroku znížili o viac ako 30 %.
(1 EUR = 7,2905 CNY)
Firma za júl až september vykázala upravený čistý zisk 4,9 miliardy jüanov (672 miliónov eur). Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť LSEG, v priemere odhadovali, že bude v objeme 5,2 miliardy CNY. Segment nových energetických vozidiel, umelej inteligencie a iných nových iniciatív sa v treťom kvartáli prepadol do prevádzkovej straty 3,4 miliardy CNY.
Tržby za elektromobily klesli o 19,9 % na 22,7 miliardy CNY, uviedla firma Xiaomi. Analytici poukázali na stupňujúcu sa cenovú konkurenciu a oslabovanie čínskeho domáceho automobilového trhu ako na riziká pre automobilovú divíziu spoločnosti Xiaomi. Dodali, že predaj nedávno uvedeného SUV s názvom SkyNomad len čiastočne kompenzoval pokles predaja starších modelov.
Spoločnosť Xiaomi, ktorá je tretím najväčším výrobcom smartfónov na svete po firmách Samsung a Apple, ďalej uviedla, že jej celkové tržby v treťom štvrťroku dosiahli 107,2 miliardy CNY, čo bol medziročný pokles o 5,2 %.
Hrubá marža spoločnosti Xiaomi v segmente smartfónov v treťom štvrťroku klesla na 9,2 % z úrovne 11,1 %, na ktorej bola v rovnakom kvartáli pred rokom. Podľa výskumnej spoločnosti Counterpoint dodávky smartfónov Xiaomi sa v treťom štvrťroku znížili o viac ako 30 %.
(1 EUR = 7,2905 CNY)