Čistý zisk čínskej firmy Xiaomi vo štvrtom kvartáli medziročne klesol
Autor TASR
Peking 24. marca (TASR) - Čistý zisk čínskeho technologického giganta Xiaomi vo 4. kvartáli klesol. Firma v utorok uviedla, že jej upravený čistý zisk za záverečné tri mesiace vlaňajška sa medziročne oslabil o 23,7 %, hoci za celý rok 2025 stúpol o 43,8 % na 39 miliárd jüanov (4,89 miliardy eur). Išlo o jeho prvý kvartálny pokles od polovice roku 2024 a o najvýraznejšie zníženie od 4. kvartálu 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Napriek nepriaznivým vplyvom, ako sú výrazne zvýšené náklady na pamäťové čipy a zintenzívnená konkurencia, sme si vo 4. štvrťroku 2025 udržali odolnosť vo všetkých obchodných segmentoch,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Tržby firmy za predaj smartfónov sa vo štvrtom štvrťroku medziročne znížili o 13,6 % na 44,3 miliardy CNY. Za celý minulý rok sa tržby za predaj smartfónov oslabili o 2,8 % na 186,4 miliardy CNY.
Svetlým bodom podnikania firmy Xiaomi bola vlani produkcia elektromobilov. Vlani spoločnosť dodala 411.082 elektrických áut, čím prekonala plán, ktorý rátal s predajom 350.000 elektromobilov. „V roku 2026 sa budeme snažiť dodať 550.000 vozidiel,“ uviedla spoločnosť Xiaomi vo vyhlásení.
(1 EUR = 7,977 CNY)
