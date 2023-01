New York 13. januára (TASR) - Čistý zisk Citigroup vo 4. kvartáli klesol o viac než 21 %, ale prekonal očakávania trhu. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie rezervy na krytie potenciálnych úverových strát.



Čistý zisk sa za tri mesiace od októbra do decembra 2022 znížil na 2,51 miliardy USD (2,32 miliardy eur) alebo 1,16 USD na akciu z 3,17 miliardy USD alebo 1,46 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 1,14 USD na akciu.



Výnosy stúpli o 5,8 % na 18,01 miliardy USD zo 17,02 miliardy USD. Analytici prognózovali 17,9 miliardy USD.



Čisté úrokové výnosy dosiahli 13,27 miliardy USD, pričom analytici očakávali 12,7 miliardy USD. Výnosy z obchodovania s dlhopismi predstavovali 3,16 miliardy a z obchodovania s akciami 789 miliónov USD.



Banka si vo 4. kvartáli odložila na krytie úverových strát 1,85 miliardy USD. Analytici počítali s rezervami na krytie zlých úverov vo výške 1,79 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0814 USD)